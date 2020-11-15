Мнение: Программирование резни?

15.11.2020, 17:10, Разное

Баку дал Еревану отсрочку на вывод подразделений армянской армии из Кельбаджарского района Нагорного Карабаха. На десять дней. Армения должна покинуть район не сегодня, а 25 ноября.

А меня тревожат вот какие мысли.

Стоит мне написать про Азербайджан, Нагорный Карабах, Армению, как обязательно происходит набег коментаторов, которые пишут, что азербайджанцы в Карабахе перережут всех армян. Поэтому-то армяне и бегут из Карабаха, поэтому-то и поджигают свои дома…

А мне не понятно, почему азербайджанцы должны начать резать армян? В Москве, как и во всей России они же как-то уживаются, не убивают друг друга.

Зачем ворошить прошлое? Про немцев же никто не пишет, что где бы они не появились, они начинают строить газовые камеры и устанавливать виселицы…

Мне постоянно приводят в пример азербайджанского отморозка, который на курсах НАТО зарезал армянского офицера. Отморозки и нелюди бывают не только среди военных, но даже среди профессоров. В Санкт-Петербурге один ученый убил и расчленил девушку, но никому в голову не приходит обобщать и начинать вопить, что Питер – город головорезов.

А разговоров про резню, которую «обязательно устроят» азербайджанцы, очень много. Может, это такое НЛП- программирование? Чтобы азербаджанцы действительно вырезали армян? Может, кому-то выгодно такое чудовищное программирование?

Фотография отсюда