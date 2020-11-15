Мнение: Программирование резни?
15.11.2020, 17:10, Разное
Баку дал Еревану отсрочку на вывод подразделений армянской армии из Кельбаджарского района Нагорного Карабаха. На десять дней. Армения должна покинуть район не сегодня, а 25 ноября.
А меня тревожат вот какие мысли.
Стоит мне написать про Азербайджан, Нагорный Карабах, Армению, как обязательно происходит набег коментаторов, которые пишут, что азербайджанцы в Карабахе перережут всех армян. Поэтому-то армяне и бегут из Карабаха, поэтому-то и поджигают свои дома…
А мне не понятно, почему азербайджанцы должны начать резать армян? В Москве, как и во всей России они же как-то уживаются, не убивают друг друга.
Зачем ворошить прошлое? Про немцев же никто не пишет, что где бы они не появились, они начинают строить газовые камеры и устанавливать виселицы…
Мне постоянно приводят в пример азербайджанского отморозка, который на курсах НАТО зарезал армянского офицера. Отморозки и нелюди бывают не только среди военных, но даже среди профессоров. В Санкт-Петербурге один ученый убил и расчленил девушку, но никому в голову не приходит обобщать и начинать вопить, что Питер – город головорезов.
А разговоров про резню, которую «обязательно устроят» азербайджанцы, очень много. Может, это такое НЛП- программирование? Чтобы азербаджанцы действительно вырезали армян? Может, кому-то выгодно такое чудовищное программирование?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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