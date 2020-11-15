Похищение Карлоса Меркадо и база пришельцев в Пуэрто-Рико

15.11.2020, 17:16, Разное

В маленькой стране Пуэрто-Рико происходит на удивление много странных явлений. Одна сага о чупакабре чего стоит, а ведь там еще и немало очевидцев НЛО и жертв похищения пришельцев. Ниже один из самых интересных местных отчетов.

Это была жаркая летняя ночь в июле 1988 года в сельском районе Бетансес, Пуэрто-Рико. Настолько жаркая, что мужчина по имени Карлос Мануэль Меркадо не мог уснуть. Он проснулся и перешел с кровати, где его жена все еще крепко спала рядом с ним, и лег спать на диване в другой комнате, где было прохладнее.

Он лежал, глядя в потолок, раздумывая о том, как долго продлиться жара, пока его мысли не были прерваны беловатым сиянием, которое проникало в комнату извне, просачивалось сквозь жалюзи и освещало комнату.

Потом к этому свечению присоединился странный жужжащий звук, за которым последовал механический стук в окно, и этого было достаточно, чтобы Меркадо поднялся с дивана и подошел к окну. В то время он понятия не имел, что это вот-вот изменит его жизнь навсегда:

"Я встал и открыл окно, и вот они – трое маленьких человечков, стоящие там под окном, на газоне возле моего дома. Меня это потрясло, потому что они были такие разные, лишь немного похожи на нас, но они не были людьми.

Они были маленькими человечками и уродливыми, с головами немного больше нашей и без волос. У них не было ушей, а глаза были огромными, темными. Носов на них не было видно – только дырочки. И небольшой разрез для рта. Их лица были плоскими, кожа была сероватой, а лица и руки были покрыты небольшими "бородавками" или шишками. Вы знаете, как выглядят прыщи? Ну вот так и было.

Некрасивыми и неприятными они были. Они были от трех до четырех футов в высоту (чуть больше метра), худощавые, с головы до ног одетые в комбинезоны, как у механиков, серовато-кремового цвета, вроде песочного оттенка. Только их головы и руки не были закрыты одеждой.

Сначала мне стало страшно, но они сказали мне не бояться, что не собираются причинять мне боль, а только хотят мне что-то показать. И они мне это сказали в моей голове, потому что ни разу не открыли рта.

Когда они сказали мне это, мой страх покинул меня. На самом деле я не знал почему, но у меня было ощущение, что они хорошие и не собираются причинить мне вреда. Потом они попросили меня выйти наружу, поэтому я открыл дверь дома и вышел".

На газоне возле дома два человечка взяли Меркадо за руки и повели его по дороге. Именно тогда он наконец увидел источник яркого света – это был блюдцеобразный объект с куполообразной вершиной и множеством мигающих разноцветных огней по краю. Он стоял на четырех опорах на земле.

В основании корабля было отверстие, куда вела лестница. Когда мужчину подвели к ней, он ощутил некоторое колебание, но даже тогда не испытал страха и поднялся внутрь, снова после настойчивой просьбы этих существ. Внутри он увидел ярко освещенные мигающие панели и дисплеи, а также третьего гуманоида:

"Они объяснили мне, что этот – другой – был их капитаном и доктором, и что сейчас он займется мною. Потом они ушли заниматься другими делами, а мне оказалось намного лучше рядом с капитаном, потому что он был больше похож на человека.

Цвет его кожи был такой же, как и у них – сероватый, и его голова была даже немного больше, чем у них, но глаза не были такие большие. И у него был такой же нос, как у людей, но заостренный, и поверхность его кожи не была похожа на кожу маленьких человечков с этими ужасными "прыщами".

Он был одет в широкую белую тунику до шеи и с широкими рукавами до запястий. Туника доходила до его ног, и казалось, что на ногах у него что-то белое".

Этот капитан-доктор телепатически сказал Меркадо, что хочет ему что-то показать, и что он не должен бояться, поскольку они собираются вернуть его обратно в целости и сохранности. Затем "блюдце" начало двигаться с огромной скоростью, и все его внутреннее пространство отразилось громким гудением, словно тысячи пчел.

Выглянув в одно из боковых окон, Меркадо мог видеть быстро мчащийся мимо пейзаж и мог определить, что они направлялись к горному хребту Сьерра-Бермеха, в частности к одной горе под названием Монте-эль-Каюль.

Корабль мчался к ущелью и отвесной скале на опасно высокой скорости, но как только испуганный Меркадо подумал, что они собираются врезаться прямо в гору, в скале открылся своего рода дверной проем, и они быстро проскользнули в него и полетели по туннелю.

Корабль летел куда-то глубоко внутрь горы, и через некоторое время вылетел в обширную пещеру, где было припарковано множество других инопланетных кораблей различных форм и размеров. Когда корабль приземлился на приподнятой платформе, Меркадо увидел много таких же гуманоидных существ, занятых всеми видами деятельности.

Все это место представляло собой настоящий улей активности, и у мужчины сложилось впечатление, что это была своего рода база. Инопланетяне, с которыми он был, подтвердили это, сказав ему, что это место является ремонтным пунктом для их кораблей, но также действует база для операций по изучению земной жизни.

Затем капитан пригласил Меркадо сойти с корабля и отправиться с ним в тур, во время которого ему объяснили цель их базы и миссию там.

"Высокое существо велело мне выйти с ним, и оно заставило меня надеть прибор, похожий на большие темные очки, чтобы я мог ясно видеть все, что там внизу. А там все было очень хорошо освещено. Вы не могли видеть, откуда исходит свет, но это был очень яркий свет, очень белый. Все стены там были покрыты очень блестящим серебристым металлом.

И там было много-много маленьких человечков и очень много активности. Многие из человечков работали на кораблях, а другие, казалось, собирали что-то, например, машины или электронику. Там внизу был настоящий огромный мир и еще там были постройки, похожие на военные казармы.

Высокое существо объяснило мне мысленно (потому что оно тоже не говорило ртом), что они находятся в этом месте уже очень-очень давно и что они не хотят оттуда уезжать. Оно сказало, что они хотели, чтобы я все это увидел, потому что они хотели, чтобы я сказал людям (нам, землянам), что у них нет никаких плохих намерений и что они не хотят причинить нам вред или победить нас.

Потом оно сказало, что они хотят иметь возможность полностью взаимодействовать с нами на социальном уровне, смешиваться с нами, но наши власти этого не хотят. Оно настаивало на том, чтобы я сказал людям за пределами всего этого, что они не хотят завоевывать нас или причинять нам вред".

Существо также сообщило ему, что были и другие люди, которым было отправлено такое же послание, и что были даже некоторые люди, которые решили остаться с ними там, на базе в горе. Оно сказало Меркадо, что он должен пойти и рассказать эту историю и сообщить людям, что он узнал там в тот день, а после этого отвело его обратно через горный туннель, чтобы высадить его именно там, где они его подобрали – возле его дома.

Перед тем как уйти, существа сказали ему, что когда-нибудь вернутся к нему, а затем ушли. Тем не менее, хотя Меркадо был проинструктирован распространять свою историю повсюду, он сначала умалчивал о своем опыте, и была еще одна странная встреча, которая убедила его наконец выступить.

В декабре того же года Меркадо утверждал, что он был на хребте Сьерра-Бермеха вместе со своим другом Уилсоном Соза, когда они заметили огромный ярко освещенный треугольный корабль, летящий по небу. Еще более странно, что они утверждали, что этот "треугольник" преследовали два военных самолета.

Эти самолеты якобы летели прямо на корабль, пока в какой-то момент они, казалось, не исчезли внутри, и звук их воющих двигателей внезапно исчез и оборвался, как и они. Затем НЛО пролетел, пока не достиг озера под названием Лагуна Картахена, где якобы взорвался впечатляющим огненным шаром и падающими обломками, после чего два меньших объекта, казалось, улетели от него.

Инцидент потряс Меркадо, это сразу же напомнило о его странной встрече с инопланетянами в том же районе и после этого он решил рассказать свою историю уфологу Хорхе Мартину, который в то время находился в этом районе и расследовал множество других наблюдений НЛО, происходивших в том же регионе в то время. Вот что сказал Мартину Меркадо:

"Я не ищу огласки. Я говорю вам это просто потому, что знаю, что вы разумный и серьезный человек и будете меня слушать. Вы знаете, я все еще жду их, потому что мне нравится то, что произошло. На мой взгляд они неплохие. Я это чувствовал.

Если бы они хотели причинить мне вред, они бы это сделали, когда схватили меня. Я бы хотел, чтобы они вернулись, чтобы я мог снова пойти с ними. Они неплохие существа.

Я рассказываю вам все это, потому что, когда этот НЛО захватил эти два самолета, я очень нервничал, потому что самолеты беспокоили его, он уносил их. Это очень встревожило меня, потому что я чувствую, что эти существа хорошие, и похоже, что кто-то хочет их оттуда увести. Там что-то происходит!".

Мартин, похоже, нисколько не удивился. В течение этого года он расследовал многочисленные сообщения о наблюдениях НЛО в горах Пуэрто-Рико, сделанные очень надежными свидетелями, и привык к странностям, которые могло произвести это место.

Очень часто сообщалось, что местные жители видели корабли разных форм и размеров, парящие или кружащие над пиком Каюль, и исследователь также обнаружил другие рассказы о чем-то очень странном, происходящем там, в этих горах, а также признаки существования там таинственных подземных баз пришельцев, а еще своего рода причудливый заговор с участием странного объекта, построенного там правительственными военными. Именно там, где чаще всего наблюдались НЛО.

Вот что рассказывал Хорхе Мартин:

"На вершине пика, лежащего справа от пика Каюль (то есть если смотреть со стороны Кабо Рохо), около семи лет назад были возведены некоторые сооружения, которые, как утверждается, предназначались для станции Радио "Голос Америки". Территория вокруг него была объявлена ​​зоной ограниченного доступа, оправдывая тем, что это было сделано из общих соображений безопасности, и никому из жителей этого района не разрешалось приближаться к этому месту.

Однако, насколько нам известно до сих пор, передачи с этой предполагаемой станции никогда не выходили в Пуэрто-Рико. Так почему же тогда было построено это здание? Если оно не используется для функции, для которой оно якобы был построено, какова его истинная роль?

Иногда туда заходили неизвестные люди, очевидцы видели это. Кто они и чем занимаются эти люди? Во многих случаях жители Бокерона, Лас-Пальмас, и Бетанс (все в муниципальном районе Кабо-Рохо) и Оливарес (в муниципалитете Лахас) наблюдали большие НЛО различной формы (треугольники, диски, сигары и т. д.), неподвижно висящие над пиком Каюль и над горой, где было построено здание предполагаемой станции "Голос Америки". Что же НЛО ищут там так упорно?"

Неизвестно, что сейчас происходит в этом районе, спустя более 30 лет после инцидента с Меркадо и постройки это странной "радиостанции". Также не известно, что сейчас обо всем этом думают Меркадо и Мартин. Вся эта история словно случайно просочилась через плотный занавес, а потом снова была надежно упрятана.