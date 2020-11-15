Спецборт с 30 специалистами МЧС вылетел в Армению для оказания гуманитарной помощи

15.11.2020, 16:48, Новости дня

Спецборт авиации МЧС РФ с 30 специалистами вылетел в Армению для оказания помощи в решении гуманитарных вопросов, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

«Оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению. Всего направлено 30 человек», – передает его сообщение РИА «Новости».

Ранее Минобороны РФ начало формировать в Степанакерте Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Группа обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах. 13 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Междведомственного центра гуманитарного реагирования по Карабаху.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.