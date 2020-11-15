 

В Хабаровском крае больным COVID-19 бесплатно выдадут лекарства

15.11.2020, 16:23, Разное

На амбулаторном лечении в Хабаровском крае находятся 3 983 человека. Очередность доставки зависит от нескольких факторов: группа риска, включая возраст, наличие сопутствующих патологий, присоединение бактериальной инфекции.

“На днях пациентам сделали СКТ-исследование и пришел положительный результат мазка на ПЦР. Терапевт принял решение сменить антибактериальную терапию”, – рассказала заместитель главврача городской поликлиники №7 Ольга Димова.

Волонтеры доставили пациенту лекарства по рецепту. По телефону врач сообщил схему лечения. Через несколько дней пациент приедет на осмотр, приводит слова Димовой портал “Амурпресс”.

Методические рекомендации для лечения COVID-19 включают три группы препаратов: противовирусные, антибиотики и иммуномодуляторы. Первая партия поступила в медучреждения Хабаровского края.

Формируется регистр больных, указывается схема их лечения. Если пациента переведут в стационар, врач будет иметь доступ к необходимой для дальнейшего лечения информации.

На приобретение лекарств для амбулаторных больных федеральный бюджет выделил 49 миллионов рублей. Закупки в Хабаровском крае успешно проведены. В регион поступила первая партия препаратов. Остальные доставят до конца ноября.



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