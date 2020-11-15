Баба Маша и ее буржуйка

15.11.2020, 16:10, Разное

Главный санитарный врач Анна Попова признала основной экологической проблемой Красноярска частников. О промышленных гигантах — ни слова.

На одном из экологических митингов в Красноярске. Фото: Алексей Тарасов / «Новая газета»

Смертность в Красноярске от хронически отравленного воздуха куда выше, чем от любого из вирусов, включая COVID-19. С загрязнением воздуха здесь связано до 112 преждевременных смертей в год на 100 тыс. человек, то есть 1232 смерти в год. Если добавить еще три неблагополучных краевых города — Ачинск, Канск, Норильск, — уже 1934 смерти в год. И во всех городах края минимальное число случаев за год — 2537. Такие расчеты сделает любой школьник, исходя из данных, представленных профильными институтами РАН, Минздрава РФ и красноярским управлением Роспотребнадзора. А от COVID-19 на 12 ноября в Красноярском крае скончалось 783 человека.

Поэтому пандемия радикально не изменила главные темы Красноярска. Наряду с нехваткой коек и лекарств здесь сейчас обсуждают две новости, встретившиеся в лентах.

В Порто Монтенегро (Черногория) вошла крупнейшая частная парусная яхта «А» угольного миллиардера Андрея Мельниченко. Лондонцы прозвали ее Behemoth, и это, конечно, никакой не бегемот из зоопарка, а монстр из Библии: поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы на бедрах его переплетены, ноги у него как медные трубы… Им и Левиафаном Бог тычет праведнику Иову в подтверждение своего могущества и непостижимости. (Раньше бы британская пресса так назвала какой-нибудь русский ракетный крейсер, но времена и имидж РФ меняются, да и где те крейсеры).

И вот красноярцы интересуются, когда угольщик Мельниченко нарисует на борту яхты герб их города, благодаря которому и стал возможен этот ветхозаветный размах и масштаб. Сжигающие уголь три ТЭЦ Мельниченко — главные вместе с «РУСАЛом» бенефициары красноярского смога.

Типичный диалог в соцсетях: «Он на яхте, а мы дышим!» — «Каждому свое». — «Прямо гордость распирает, что мы все к этому причастны».

Мегаяхта угольного миллиардера Мельниченко. Фото: EPA

Попрекать красноярцев интересом к чужим деньгам и частной жизни не получится — Behemoth сложен из их болезней и болезней их детей, и Мельниченко обречен на вечные проклятия и интерес к нему по всему миру, куда ни заплывет: красноярцы рассеяны по нему благодаря экологической катастрофе на родине.

На это известие наложилось предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой Совфеду газифицировать жилой сектор Красноярска и объекты малого предпринимательства, что должно «улучшить состояние атмосферного воздуха в г. Красноярске»: в скором времени Совфед наконец собирается обсудить тему газификации края. То есть решить, достойны ли сибиряки сибирского газа.

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Еще раз: Попова предлагает не ТЭЦ Мельниченко переводить на газ, а жилой сектор и шиномонтажки. Почему не ТЭЦ? Наверное, потому, что Мельниченко это не надо. Его ТЭЦ (компания «СГК») сжигают его уголь (компания «СУЭК»), газу тут места нет. И Попова, «анализируя проблему превышения гигиенических нормативов по 3,4-бенз(а)пирену» (канцероген, оказывает мутагенное действие, копится в почвах и живых организмах, залежах пыли и растениях), пишет о «доминирующем вкладе в данное загрязнение автономными источниками теплоснабжения частного сектора и объектами малого предпринимательства, использующими уголь в качестве топлива, а также АО «РУСАЛ Красноярск». И указывает на «достоверную тенденцию роста показателей по болезням органов дыхания (со среднегодовым темпом прироста на 1,5%), злокачественным новообразованиям (со среднегодовым темпом прироста на 2,9%)».

Полностью процитирую неожиданный вывод Поповой: «Представляется целесообразным разработка схемы централизованной газификации г. Красноярска в отношении частного жилого сектора и объектов малого предпринимательства с децентрализованной системой теплоснабжения, использующих в настоящее время твердое топливо». И все. Точка.

А что с «РУСАЛом»-то?

Ладно, Мельниченко — три его угольных ТЭЦ главный санитарный врач РФ вовсе не упомянула — забыла, бывает. Ну и потом он электричество и тепло дает городу. Но о «РУСАЛе», от которого никакого прока, почему в резюме ни слова? Она же его сама до этого упомянула?

Выглядит подобно давней рекомендации красноярцам только что отставленного министра экологии Дмитрия Кобылкина. Он советовал горожанам украсить трубы ТЭЦ и заводов — развесить лампочки и устроить иллюминацию.

Главынй санврач РФ Анна Попова. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Итак, Попова называет бабу Машу с ее буржуйкой главным загрязнителем красноярской атмосферы.

У президента Путина другие данные. На экологическом совещании в Красноярске 7 февраля 2018 года: «36% от всех выбросов — за счет автомобильного транспорта, затем 29% — алюминиевый комбинат, следующая по объему выбросов — это ТЭЦ (на этом же совещании президент оценит долю ТЭЦ, то есть Мельниченко, тоже в 29%, но гендиректор СУЭК Рашевский согласится держать ответ только за 23%. — А. Т.), и то, что не учитывается, — это домохозяйства, которые отапливаются углем. Наверняка это тоже, особенно зимой, то, что создает и черное небо, и черный снег».

То есть, согласно президенту, печки бабы Маши дают 6%. Меньше всех. В 5 раз меньше КрАЗа и на порядок меньше КрАЗа и ТЭЦ. Про качественный состав выбросов уж молчу. И я не Анна Попова, спорить с Путиным не буду, замечу лишь, что в Красноярске машин не больше, чем в Москве. А ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) в Москве во много раз ниже. Впрочем, какие бы цифры ни назывались, вывод у власти — что у Путина, что у Поповой — один: заняться печками бабы Мани. Три года назад Путин — несмотря на эти 6% — тоже сказал переводить домохозяйства на газовое отопление. А бизнесу Путин тогда ничего конкретного не рекомендовал. Только выслушал.

Смотрите дальше. Спустя год, 2 марта 2019-го, снова совещание в Красноярске, снова с Путиным, снова о черном небе Красноярска. Докладывает губернатор Усс: «Совершенно понятно, что около 50% выбросов, проблемы в этом смысле создает транспорт. И никакие иные способы, как более активное использование общественного транспорта, здесь невозможны». В. Путин: «Около 50 процентов?» А. Усс: «Да, около 50».

Так вместо воздуха Красноярску предложили метро. Как оно может уменьшить выбросы промышленности и угольных ТЭЦ? Государственным умам, конечно, видней, но и нам ясно, откуда выплыло это удивительное решение: метро — это деньги.

А что до воздуха, он появится, только если КрАЗ закрыть. А Усс традиционно лоббирует интересы алюминщиков.

Губернатор Александр Усс. Фото: РИА Новости

До протокола лечения Красноярска от Поповой здесь на экологические митинги автобусами привозили людей, организованно разворачивающих плакаты о необходимости метро, местным СМИ и блогерам платили, чтобы они доказывали, что в экологической катастрофе виноваты личные машины красноярцев,

депутаты предлагали ездить по четным дням машинам, чьи номера заканчиваются четной цифрой, а в нечетные дни — остальным.

Все вместе — губернаторы друг за другом, перенимая эту тему, депутаты, федеральные министры — рассказывали нам о неудачной градостроительной политике, не учитывающей розу ветров и влияние на смог высоток, о некачественном бензине, о Сибирском (Азиатском) антициклоне и вертикальных воздушных потоках с направлением вниз. Подобная белиберда у них называется государственной деятельностью и внутренней политикой.

Уровень заболеваемости раком и астмой растет не из-за миллиона тонн алюминия, выплавляемого прямо в городе-миллионнике, не из-за 300-километровой полыньи в нижнем бьефе Красноярской ГЭС — энергоцехе при КрАЗе (зимой Енисей парит, и красноярцы дышат взвесью, собирающей все промышленные выбросы), не из-за угля, который жгут ТЭЦ, вырабатывая ток.

Рак растет из-за печек бабы Мани. Так чиновники засирают мозги. Заводят рака за камень.

За Камень, как раньше называли Уральские горы. В последнем обнародованном госдокладе Минприроды РФ (за 2018 год) в списке городов с наибольшим уровнем загрязнения — только РФ за Уралом, только Сибирь, 22 города, общее число жителей — 5,1 млн. И здесь нам поясняют эту особенность тоже не колониализмом, а «мощными приземными инверсиями, застоями воздуха и туманами, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли, в первую очередь бенз(а)пирена».

Угу, климат виноват, «старуха с клюкой» виновата. «Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы».

Виноваты слишком высокие здания, дующий не туда ветер, стремительный рост благосостояния красноярцев, накупивших машин, виноваты прижимистость деда Вани, ездящего на старых, чадящих «Жигулях», виновата баба Маня с ее печкой. Мели о чем угодно — о глобальном потеплении, пожарах в тайге, сложном рельефе местности, антициклонах, только игнорируй слона в комнате.

Она утонула, они взорвались, он заболел, это не отравление, а нарушение обмена веществ, макарошки всегда стоят одинаково, государство не просило вас рожать, «Норникель» и «РУСАЛ» — поочередные лауреаты всяких премий в номинации «Экология», трава синяя.

У меня есть вопрос. Лоббируя интересы «РУСАЛа», госчиновники раньше оказывали услуги Дерипаске и ельцинской семье. Но теперь-то Дерипаску уволили, в советах директоров «РУСАЛа» и En+, управляющей всем комплексом сибирских энерго-металлургических активов, — назначенные минфином США люди. Глава совета директоров «РУСАЛа» — Бернард Зонневельд. Его коллега в En+ — «достопочтенный лорд Баркер». В совете — ветеран морской пехоты США Кристофер Бернем (затем зам Генсекретаря ООН и финдиректор Госдепартамента), Джоан Макнотон, глава Climate Group и Консультативного совета Новой энергетической коалиции Европы, ранее вице-председатель комитета ООН, занимавшегося «механизмом чистого развития». Модерировала по приглашению правительства США тематические круглые столы на ежегодных заседаниях министров. Занимала ряд постов в правительстве Великобритании, формировала ее энергетическую политику…

Так ради кого теперь красноярцев заставляют дышать бенз(а)пиреном? Для чего теперь очереди раковых больных? Для чего смердят плавильные печи? Помогать США и странам НАТО?

А как насчет статьи 275 УК РФ, а именно — «Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ»?

Ведь это не мы, а ваши, госпожа Попова и господин Усс, коллеги по вертикали власти рассказывают нам о врагах России. И если это враги, зачем вы им помогаете? И точно ли Навальный и Шендерович — «национал-предатели» и «пятая колонна»? Не кто-то другой?

И почему, госпожа Попова, вы позволяете «РУСАЛу», управляемому иностранцами, игнорировать российскую Конституцию?

Смог в Красноярске. Фото: Алексей Тарасов / «Новая газета»

ПРОДОЛЖЕНИЕ