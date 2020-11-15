Бесплатные лекарства от коронавируса начали раздавать в Хабаровском крае

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15.11.2020, 16:08, Новости дня

Выдача бесплатных лекарств для амбулаторных больных COVID-19 в Хабаровском крае стартовала сегодня по поручению главы региона Михаила Дегтярева. Первые лекарства пациентам, находящиеся на амбулаторном лечении, доставили волонтеры.

В Хабаровском крае на амбулаторном лечении состоит 3 тыс. 983 человека. Очередность доставки препаратов формируется на основе нескольких факторов: группа риска 65+, наличие сопутствующей патологии, присоединение бактериальной инфекции при установленной пневмонии, передает «АмурПресс».

Как рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе КГБУЗ «Городская поликлиника №7» Ольга Димова, на днях пациентам сделали СКТ-исследование и пришел положительный результат мазка на ПЦР. «Терапевт принял решение сменить антибактериальную терапию. Он получил препараты по рецепту, а волонтеры уже доставили их домой. Врач по телефону сообщил пациенту схему лечения, и через несколько дней он приедет на осмотр для выявления динамики», – отметила она.

В методические рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции входит три группы препаратов: противовирусные, антибиотики и иммуномодуляторы. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения края, формируется единый регистр больных, куда также внесут данные по схеме их лечения. Уточняется, что в случае перевода пациента в стационар, медицинские работники будут иметь доступ к этой информации.

Как информирует пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, из федерального бюджета выделено 49 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, находящихся на лечении в амбулаторных условиях. Кроме того, по сообщению сотрудников управления лицензирования и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Хабаровского края, закупки уже проведены: первая партия препаратов, входящих во временные методические рекомендации девятой версии пересмотра лечения коронавируса, уже поступила в Хабаровский край. Последующие доставят равномерно до конца ноября.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19.



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