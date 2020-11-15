 

Трамп: Байден победил на выборах, потому что они были сфальсифицированы

15.11.2020, 16:08, Новости дня

Кандидат от демократов на пост президента Соединенных Штатов Джозеф Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы, считает американский президент Дональд Трамп.

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не допустили наблюдатели, а голоса подсчитывались частной компанией радикальных левых Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием», – написал Трамп в своем Facebook.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации на американских президентских выборах.

Трамп выразил уверенность в победе на выборах в штате Пенсильвания. При этом местный суд Пенсильвании постановил, что часть присланных по почте избирательных бюллетеней не должна учитываться при подсчете голосов.

Кроме того, Трамп указал на необходимость остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия, так как избирательные комиссии не сверяют подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями зарегистрированных избирателей.

Напомним, в минувшую субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Джо Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».



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