Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск и гражданских из Кельбаджара

15.11.2020, 15:55, Новости дня

Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев 15 ноября, сообщило государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

“Погода непростая, дорога в этом направлении только одна, а пропускная способность дороги мала. Учитывая это, Азербайджан проявил гуманизм и согласился эвакуировать мирное население Кельбаджара до 25 ноября. Обязательства остаются в силе, нет необходимости подписывать специальное заявление о продлении”, – пишет агентство.

Помимо Кельбаджарского района, Армения должна до 20 ноября освободить Агдамский район и территории в Газахском районе, а до 1 декабря – Лачинский район, сказано в тексте заявления, которое опубликовано на сайте Кремля. По словам Гаджиева, для этих территорий сроки останутся прежними. В частности, 20 ноября ожидается вывод вооруженных сил Армении из Агдама, а к 1 декабря – из Лачина.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель “властей” Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

К утру 10 ноября минобороны РФ отправило в Нагорный Карабах 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами. 11 ноября в аэропорту Эребуни приземлился самолет с командованием российских миротворческих сил.

Алиев говорил о размещении турецких миротворцев в регионе. По его словам, миротворческая миссия будет проводиться совместно Россией и Турцией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что достигнутые договоренности об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не предусматривают появления там турецких миротворцев. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что в Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев.