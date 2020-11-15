 

Китайский пользователь WeChat рассказал о полезных свойствах куриных яиц

15.11.2020, 15:53, Разное

Куриные яйца благодаря содержанию в них витаминов и минеров всегда считались полезными для организма человека. Пользователь WeChat из Китая пояснил о плюсах этого суперпродукта.
Автор материала отмечает, что, несмотря на небольшой размер, куриные яйца обладают высокой питательной ценностью, а по содержанию белка уступают разве что молоку. Для поддержания здорового организма рекомендуется съедать в день одно яйцо, также этот суперфуд легко усваивается, а поэтому нередкий гость в многочисленных диетах.

Пользователь WeChat подчеркнул, что содержащиеся в яйцах белок и лецитин помогут хорошей работе мозга, а лютеин и витамин А снимут глазную усталость. Также регулярное употребление этого суперпродукта улучшит память и концентрацию внимания.



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