В мире: «Небесная сотня» поможет растаскивать украинский бюджет

15.11.2020, 15:48, Новости дня

Гигантские по украинским меркам деньги планируется выделить на важную для Киева символическую акцию. Предполагается, что многочисленные льготы и выплаты получат участники так называемой небесной сотни и члены их семей, то есть люди, объявленные в стране героями за совершение государственного переворота. Что не так с этой инициативой и с политической, и с финансовой точки зрения?

Путевки в санаторий, бесплатное протезирование зубов, компенсация расходов на обучение, льготная ипотека, бесплатный проезд на городском транспорте, 75-процентная льгота на оплату коммунальных услуг и еще порядка двух десятков иных льгот и послаблений. Нет, это не рай и не коммунизм, а скорое будущее на Украине – по крайней мере, так обещают депутаты фракции «Слуга народа».

Но не для всех, а только для участников Евромайдана. Или, как предпочитают говорить на Украине, «революции достоинства». Всё это предлагается воплотить в специальном законе («Об участниках Революции Достоинства и семьях Героев Небесной Сотни»), проект которого уже внесли в Верховную Раду депутаты Анатолий Остапенко и Олег Арсенюк.

Подача явно приурочена к очередной годовщине начала евромайдана (21 ноября), хотя вряд ли документ успеют принять к этому сроку. Во-первых, депутаты в это время года заняты бюджетом. Во-вторых, же законопроект – под стать событию – выглядит революционным. Он предполагает увеличение расходной части бюджета-2021 на невероятную сумму – 86 млрд грн (239 млрд рублей!). Для сравнения, это чуть больше, чем предусмотрено украинским бюджетом-2020 на оборону (77 млрд грн) или здравоохранение (63 млрд грн).

Кого же хотят осчастливить?

Понятное дело, что даже не всех участников евромайдана. Тут уж ни 86 млрд, да и вообще никакого бюджета не хватит. Под льготы хотят подвести несколько групп участников: членов семей т.н. героев «небесной сотни», а также лиц, получивших в ходе событий ноября 2013-февраля 2014 гг зафиксированные должным образом травмы (вариант: с последующей инвалидностью).

Основную долю льгот получат члены семей погибших и инвалиды. К примеру, смерть члена семьи (при условии, что она связана с участием в протестах) оценили в 1 млн грн (около 2 750 тысяч рублей), тяжкие телесные повреждения – в 700 тыс грн (около 2 млн рублей) . С другой стороны, за легкие телесные дают весомые 200 тыс грн (около 550 тысяч рублей). Главное – предоставить справочку.

Порошенко и не снилось

Конечно же, «Слуги народа» не оригинальны. С момента свержения режима Чаушеску в Румынии прошло уже более 30 лет. Тем не менее ещё 10 лет назад участвовавшие в тех событиях румыны получали небольшие ежемесячные доплаты в размере до 400 евро, частичное освобождение от уплаты налогов, компенсацию расходов на проезд в общественном транспорте и т.п. Правда после проведённой в 2012 году ревизии оказалось, что как минимум 3500 участников, получавших компенсации и льготы, не имели на это права. В целом это стоило Румынии 750 млн евро только в 2012 году.

У Украины в этом смысле хорошие задатки. Ещё в 90-х там наплодили совершенно дикое количество «чернобыльцев» всех категорий, а после 2014 года начали с таким же успехом «штамповать» участников АТО.

Здесь ожидается примерно то же самое. Достаточно вспомнить, что даже даже с «небесной сотней» не всё гладко. Номинально считается, что это перечень из 104 человек, погибших во время событий осени-зимы 2013-2014 гг. На деле как раз год назад на Украине громко обсуждали включение в этот перечень людей, которые погибли либо умерли во время, но не вследствие протестов. А то и вообще не принимали в них участия.

К тому же часть погибших/умерших ещё во времена Порошенко были посмертно представлены к званию Героя Украины, статус которого гарантирует большую часть упомянутых льгот. Кроме того, ещё 2014 году новая власть оперативно приняла закон «Об установлении государственной помощи пострадавшим участникам массовых акций общественного протеста и членам их семей», где зафиксированы те же размеры компенсаций (1 млн грн за смерть, 700 тыс грн – за тяжкие телесные и т.д.). Т.е. «слуги народа» попросту переписали эти нормы в свой законопроект из уже действующего закона.

Наконец, опять-таки ещё во времена Порошенко (2018) вступил в силу закон, который приравнял всех пострадавших участников евромайдана к участникам боевых действий, распространив на них право на бесплатный проезд и 75% скидку на оплату коммунальных услуг.

Иными словами, ничего нового, реально революционного «слуги» не предложили. А все эти компенсации уже были выплачены ещё при Порошенко. «Эти деньги выплачивались в течение 2014-2016 гг. частями… Во время встречи премьера с общественными организациями были даны поручения, чтобы в 2018 году полностью завершить процесс выплаты причитающихся им сумм», – говорил в январе 2018 года тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя постановление правительства о выплате одноразовой денежной помощи семьям «небесной сотни» и пострадавшим майдановцам. Тогда им причиталось 294 млн грн.

Зато а) отличный пиар на ровном месте – целых 86 млрд грн собрались раздать, ого!; б) 86 млрд грн действительно можно будет раздать, только, конечно, не каким-то там революционерам.

Судя по всему, пышное чествование героев майдана превращается на Украине в очередную коррупционную кормушку. Выше мы привели слова Гройсмана, из которых ясно следует: в 2018 году основные выплаты участникам евромайдана должны были завершиться. Между тем, в июле текущего года Кабмин Украины уже направлял в областные бюджеты 7,6 млн грн «…на выплату компенсации за жилье семьям героев Небесной сотни и лицам, получившим ранения, увечья, контузии во время Революции Достоинства». Теперь же власть намерена предусмотреть в бюджете на эти цели сумму, которая на 2 порядка превосходит выплаченное революционерам при Порошенко. Ну даже если банально разделить 86 млрд на 1 миллион – это же 86 тысяч! 7 «небесных дивизий».

К слову, противоположная сторона (сотрудники МВД времён Яунковича) традиционно в пролёте. Им ничего не положено. Хотя в ходе протестов погибло 19 сотрудников подразделения «Беркут», ВВ МВД, ДПС ГАИ и других. Статистика по телесным повреждениям разной тяжести вплоть до инвалидности наверняка тоже где-то есть, но уже не в открытых источниках.

Льгота майдановцам – жить как при Януковиче

Впрочем, это как раз логично. Постмайданная власть Украины, как и всякий другой режим, пришедший к власти в результате государственного переворота, обязана поддерживать политику чествования «героев революции».

Другое дело, что вот эти 75% льготы на оплату коммунальных услуг смотрятся форменным издевательством. Ведь ещё в декабре 2013 года Арсений Яценюк со сцены майдана требовал от Януковича снижения коммунальных тарифов и стоимости газа на 30% (Янукович после декабрьской встречи с Владимиром Путиным договорился в т.ч. и о более выгодных для Украины ценах на газ). Уже спустя год, в начале отопительного сезона 2014/2015 о скидках уже никто и не вспоминал: ради получения кредитов МВФ тарифы на эти услуги наоборот выросли на 150-200%.

Правда, «героев майдана», как уже сказано, эта участь обошла. Благодаря льготам они платят только четверть от текущих тарифов. То есть примерно столько же, сколько и во времена Януковича.

Остальные, в том числе нигде не скакавшие украинские пенсионеры с нищенскими пенсиями, платят по полной. В том числе и затем, чтобы оплачивать «героям» этот праздник жизни. «Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте».

Но если режим Порошенко это узаконил, то «слуги народа» хотят и сами погреть руки на культе «героев майдана». Не будут же они, в конце концов, выдавать одним и тем же людям компенсации по второму и третьему кругу. А раз деньги в бюджет закладываются, значит они будут освоены – это одно из немногих правил, в выполнении которого на Украине можно быть уверенным.

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