Эксперт оценил ситуацию в Карабахе после поражения от Азербайджана

15.11.2020, 15:48, Новости дня

«В Карабахе сейчас не лучшие условия, заканчивается продовольствие, есть проблемы с бензином, не везде включено отопление. Многие ждут, когда российские миротворцы появятся во всех районах и начнут полностью контролировать ситуацию», – сообщил газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян. Так он прокомментировал сообщения о массовой отъезде жителей Карабаха в Армению вместе со своим имуществом.

«Люди из Карабаха направляются как в Армению, так и в Степанакерт. То, куда они поедут, зависит, во-первых, от их местонахождения. Те, кто ближе к армянской границе, едут в сторону Армении. А те, кто ближе к Степанакерту, соответственно, едут в этом направлении», – рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Во-вторых, важным фактором переезда людей является местонахождение их родственников. «Нужно понимать, что речь идет в основном о сельских людях, которые владеют каким-то имуществом. Например, они его собрали, погрузили на ЗИЛы, КАМАЗы, машины, и поехали. А куда ехать? К родственникам, которые дадут кров или место на складе», – отметил собеседник.

Политолог также подчеркнул, что есть немало людей, которые вместо Армении едут в центр Карабаха. «При этом многие беженцы, включая детей, женщин и стариков, которые сейчас находятся на территории Армении, в Карабах вернуться не могут. Там сейчас не лучшие условия, заканчивается продовольствие, есть проблемы с бензином, далеко не везде включено отопление. В общем, проблем хватает, многое еще не налажено», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что с наибольшим количество трудностей сталкиваются жители тех районов, где российский миротворческий контингент полностью еще не развернут. «Например, на южном направлении и возле Шуши порой ведутся обстрелы. Если местные жители пытаются на машинах подняться к Шуши – они рискуют. Потому многие ждут, когда миротворцы появятся во всех районах и начнут полностью контролировать ситуацию. Тогда эти проблемы будут решены», – заключил Искандарян.

Ранее затор длиной в несколько километров образовался на дороге, ведущей в Армению с территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Причиной тому послужила маленькая пропускная способность вспомогательной дороги, на которой пересеклись два потока автомобилей: беженцы и те, кто возвращается в Степанакерт. Основная дорога по непонятной причине перекрыта, движение осуществляется медленно. В общей сложности участок длиной в полтора километра людям пришлось преодолевать около пяти часов, передает РИА «Новости».

Также в Сети появились сообщения, что жители Кельбаджарского района Азербайджана, ранее находившегося под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, выкапывают останки родных и снимают в храмах иконы.

При этом российские миротворцы взяли под защиту храм Дадиванк в Карабахе. В то же время накануне Армянская церковь заявила об осквернении перешедшего под контроль Баку христианского собора Святого Христа Всеспасителя в карабахском городе Шуша.

В пятницу стало известно, что жители Кельбаджарского района, который должен перейти под контроль Азербайджана, принялись сжигать дома и имущество. Позже Азербайджан, исходя из принципов гуманизма, разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района до 25 ноября.

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе.

Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.