Тайфун «Вамко» обрушился на побережье Вьетнама

15.11.2020, 15:48, Новости дня

Унесший жизни более 60 человек на Филиппинах тайфун «Вамко» обрушился в воскресенье на побережье Вьетнама, сообщила газета Vietnam News со ссылкой на вьетнамский Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования.

Согласно данным центра, стихия затронула центральные провинции Куангбинь и Хатинь. Скорость порывов ветра в этих районах достигала 32,5 м/с. Тайфун двигается в северо-западном направлении со скоростью около 15 км/ч, передает ТАСС.

Напомним, в результате тайфуна «Вамко» на центральном филиппинском острове Лусон погибли по меньшей мере 67 человек. Минимум 12 человек считаются пропавшими без вести. Из-за стихии повреждения получили более 25 тыс. домов. Предварительно, общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и инфраструктуре острова, оценивается в более чем 34 млн долларов.