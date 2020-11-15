 

Ученые предлагают бороться с вредителями-насекомыми при помощи бактерий

15.11.2020, 15:45, Новости дня

Новый способ борьбы с вредителями уничтожающими урожаи, леса и вообще растительность на Земле, предложила международная группа ученых.

Идея состоит в том, чтобы запустить вредителей, убивающих других вредителей. Если растениям и человеку угрожают насекомые, то последние могут пострадать об особых бактерий, которых ученые называют симбионтами.

Главное, что микроорганизмы отнимут у вредоносных насекомых способность к быстрому приспособлению, говорят специалисты. Ведь сегодня паразиты могут адаптироваться даже к ядохимикатам, из-за чего мировая экономика ежегодно несет колоссальные потери, а продукты питания постоянно дорожают. Сумев взять под контроль размножение насекомых-вредителей, мы получим колоссальный прорыв срезу в нескольких важных областях человеческой деятельности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / В Киеве за подкуп избирателей задержали наблюдателя – Нацполиция

30.08 / Роскосмос оценил опасность приближения астероида к Земле

28.06 / Эксперт оценил риски при электронном голосовании

30.07 / Трамп поставил под сомнение обязанность США защищать Германию от России

31.07 / Телеканалу КРТ не продлили лицензию, проводится проверка по факту оскорблений ЛГБТ в эфире

02.07 / Чемпионат Греции. Массимо Каррера тащит АЕК в Лигу чемпионов

10.10 / Toyota в сентябре увеличила продажи автомобилей в России

03.10 / Названа дата второго испытательного пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5»

11.09 / Януш Бугайски: без лидерства США нельзя нормализовать отношения Сербии и Косово

24.08 / Власти Кипра уличили в продаже паспортов преступникам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска