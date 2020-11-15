Ученые предлагают бороться с вредителями-насекомыми при помощи бактерий
15.11.2020, 15:45, Новости дня
Новый способ борьбы с вредителями уничтожающими урожаи, леса и вообще растительность на Земле, предложила международная группа ученых.
Идея состоит в том, чтобы запустить вредителей, убивающих других вредителей. Если растениям и человеку угрожают насекомые, то последние могут пострадать об особых бактерий, которых ученые называют симбионтами.
Главное, что микроорганизмы отнимут у вредоносных насекомых способность к быстрому приспособлению, говорят специалисты. Ведь сегодня паразиты могут адаптироваться даже к ядохимикатам, из-за чего мировая экономика ежегодно несет колоссальные потери, а продукты питания постоянно дорожают. Сумев взять под контроль размножение насекомых-вредителей, мы получим колоссальный прорыв срезу в нескольких важных областях человеческой деятельности.
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