Создано новое программное обеспечение для квантовых компьютеров

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15.11.2020, 15:45, Новости дня

Во время обработки кубитов информации современное программное обеспечение делает много ошибок. В результате процессы в квантовых компьютерах тормозятся, а величину оборудования приходится наращивать для достижения желаемой скорости.

Этот недостаток удалось устранить группе физиков, которые предложили свое уникальное ПО. Они не допускает большинства привычных для данной системы ошибок. Поэтому ученые надеются, что их изобретение позволит существенно уменьшить размеры квантовых компьютеров и даже ускорить их работу.

Более того, длинный список требований к устройствам можно будет значительно сократить, отмечают эксперты. Таким образом, мы снова оказались на пороге нового технологического прорыва.



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