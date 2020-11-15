 

Британский пилот Mercedes Хэмилтон сравнялся с рекордом Шумахера

15.11.2020, 15:08, Новости дня

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон по итогам Гран-при Турции стал семикратным чемпионом «Формулы-1», сравнявшись с рекордом немца Михаэля Шумахера.

Хэмилтон победил на трассе «Истанбул Парк» и досрочно выиграл зачет пилотов «Формулы-1» сезона-2020, передает РИА «Новости».

Британец завоевывает титул чемпиона мира четвертый год подряд, по рекордному числу побед он сравнялся с немецким автогонщиком Михаэлем Шумахером. Шесть из семи титулов чемпиона мира (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 года) Хэмилтон завоевал с Mercedes в «гибридную эру». Еще один чемпионат он выиграл, будучи пилотом McLaren (2008).

Ранее Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству подиумов на этапах чемпионата.



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