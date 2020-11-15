Мантуров заявил об улучшении ситуации с наличием лекарств в регионах

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15.11.2020, 15:08, Новости дня

Ситуация с наличием лекарств в аптеках в российских регионах улучшается, компании-производители максимально нарастили свои мощности, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на телеканале «Россия 1».

«Сегодня все производители увеличили максимально производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается», – передает РИА «Новости» его слова.

Мантуров также отметил резкое повышение спроса на лекарства в России. «Произошел резкий рост потребления в 15 раз. То есть в июне месяце мы понимали, предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза, но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», – сказал министр.

Ранее Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов на фоне пандемии коронавируса дефицит лекарств. Он добавил, что правительство прикладывает энергичные усилия, чтобы таких ситуаций не было.



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