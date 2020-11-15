 

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили привлечение структур ООН в Карабах

15.11.2020, 15:08, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым исполнение соглашения о прекращении боевых действий в районе Нагорного Карабаха, а также подтвердили необходимость привлечения международных организаций для содействия постконфликтному восстановлению в регионе.

«Министры подробно рассмотрели ход выполнения Совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех военных действий в районе нагорно-карабахского конфликта. Отдельное внимание было уделено координации практических шагов сторон указанного заявления в контексте развертывания миротворческого контингента Вооруженных Сил Российской Федерации и организации его работы «на земле», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров по просьбе коллеги рассказал об основных направлениях работы во исполнение указа президента РФ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования».

Главы МИД также отметили необходимость активного привлечения международных организаций, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программу развития ООН, ЮНЕСКО и Международный комитет Красного Креста, «в целях содействия постконфликтному восстановлению, решению гуманитарных задач, сохранению религиозного и культурного наследия в регионе».

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ начало формировать в Степанакерте Межведомственный центр гуманитарного реагирования. 13 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Междведомственного центра гуманитарного реагирования по Карабаху.

Основной функцией Межведомственного центра является содействие возвращению граждан, покинувших районы Нагорного Карабаха, в места их постоянного проживания.

Также центр будет содействовать государственным органам Азербайджана и Армении по вопросам восстановления гражданской инфраструктуры в Карабахе и создания условий для нормальной жизнедеятельности населения.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.



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