Академик РАН Шляхто рассказал, как сердечникам пережить коронавирус

15.11.2020, 14:53, Разное

По многочисленным оценкам медиков, сердечники зачастую тяжело переносят COVID-19. Академик РАН Евгений Шляхто рассказал, как людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями пережить коронавирусную пандемию.

Генеральный директор крупнейшего учреждения здравоохранения Российской Федерации ФГБУ «НМИЦ имени Алмазова» Евгений Шляхто сообщил, что сердечники в период пандемии нуждаются в особенном внимании, так как попадают в группу риска. Среди таких пациентов нередки тяжёлое течение коронавирусной болезни, а также неблагоприятные исходы от COVID-19. Поэтому, во-первых, они должны уделять внимание здоровому образу жизни и соблюдать специальную диету, а во-вторых, строго придерживаться рекомендованной медикаментозной терапии.

Президент кардиологического общества подчёркивает, что пациенты с болезнями сердца и сосудов должны соблюдать профилактические меры, такие как использование средств лицевой защиты и социальное дистанцирование, а при необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью. Также эксперт Минздрава Шляхто отметил, что благоразумное отношение к своему здоровью должно быть у всех, так как коронавирусная инфекция до конца не изучена и весьма опасна.