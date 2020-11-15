 

Ильхам Алиев заверил Владимира Путина, что христианские святыни в Карабахе будут охраняться

15.11.2020, 14:17, Разное

Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым. В ходе беседы президент Азербайджана заверил главу Российской Федерации в том, что на территории Карабаха и дальше будут охраняться христианские святыни.
О состоявшемся разговоре пояснила пресс-служба президента Азербайджана. В общении лидеры стран подчеркнули необходимость сохранения возможности населения региона пользоваться храмами. Напомним, многолетний спор за обладание Нагорным Карабахом обострился 27 сентября. Конфликт перерос в вооруженное противостояние двух государств. В ходе столкновений были ранены и погибли не только военные обеих армий, но и гражданское население.

В итоге было подписано трёхстороннее заявление между Арменией и Азербайджаном, гарантом которого выступила Россия. Все занятые войсками обеих стран позиции остаются за ними. Таким образом, под контроль Баку перешли многие церковные строения, а также христианские памятники в Карабахе. Все это не приведет к каким-либо проблемам, отмечает Ильхам Алиев, верующие смогут, как и ранее, свободно посещать святыни. На территории, которые возвращаются сейчас Азербайджану, гарантируется сохранность культовых сооружений.

Регион перешёл под контроль Армении в результате войны с Азербайджаном в 1992-94 годах. О независимости Карабаха от Баку его представители заявили в 1988 году. С тех пор регион стал местом постоянного напряжения для Закавказья. 9 ноября Путин, Алиев и Пашинян подписали документы, согласно которым военные действия на данной территории прекращены полностью. Контроль за соблюдением мира в регионе возложен на российских миротворцев, размещенных в Нагорном Карабахе.



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