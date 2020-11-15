 

В ГД сравнили обращение Зеленского к жителям Донбасса с нацистской пропагандой

15.11.2020, 14:08, Новости дня

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к жителям неконтролируемых территорий Донбасса, сравнив его речь с нацистской пропагандой.

«Учитывая, что Зеленский даже пальцем не пошевелил, чтобы выполнить минские соглашения, под которыми в свое время подписалась украинская власть, то можно смело утверждать, что обращение украинского президента сейчас – как немецкая пропаганда в 1941. Тогда нашим делали предложение типа «русские сдавайтесь, вас ждет горячая еда, теплая постель и наше радушие», а потом пленные оказывались либо в концлагере, либо в крематории», – передает РИА «Новости» слова депутата.

По его мнению, слова Зеленского – «очередная сладкая ложь». «Мы все помним, как в 2014 году один высокопоставленный украинский чиновник заявлял, что надо обещать жителям Донбасса все, что угодно, а резать и вешать будем потом», – отметил Бальбек.

Напомним, в понедельник на сайте украинского парламента появился текст правительственного законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период», который действует на Украине с марта 2014 года в связи с началом конфликта в Донбассе. 

Под интернированными лицами в проекте понимаются граждане России, проживающие на Украине, которые якобы могут угрожать национальной безопасности страны. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук сравнил планы Киева по созданию таких лагерей с нацистским террором.



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