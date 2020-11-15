Второй тур местных выборов в Украине. Наблюдатели “Опоры” рассказали о первых нарушениях

15.11.2020, 13:55, Новости дня

Во время проведения второго тура местных выборов в Украине в семи городах уже фиксируют первые нарушения, рассказали в гражданской сети “Опора” 15 ноября.

Так, в Луцке наблюдательницу “Опоры” не допустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии №071104, работающей на специальном избирательном участке. На двух участках №071044 и №071082 в этом же городе не вели протоколов утреннего заседания. На участке №071082 не объявили количество избирателей и и бюллетеней. На вопрос, кто ведет протокол заседания, наблюдателю ОПОРЫ ответили, что его оформят позже.

На избирательном участке №070296 в селе Жидичин Киверцовскомго района Волынской области один член комиссии проверял документы и выдавал бюллетени. Наблюдатель указал на нормы законодательства, которые предусматривают работу двух человек за столом комиссии

В городе Украинка Киевской области, на избирательном участке №320767 наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала, как член избирательной комиссии заранее заполняла избирательные бюллетени, вписывая свою фамилию. Наблюдательница сделала замечание женщине, после чего она прекратила нарушения.

На этом же участке секретарь комиссии начала заполнять избирательные протоколы не дождавшись закрытия участка. На вопрос наблюдательницы, что именно делает секретарь, она ответила, что заполняет черновики протоколов.

В Каменце-Подольском на участке №681370 наблюдатели сообщили о том, что им запрещали ходить по территории избирательного участка.

В Одессе на избирательном участке №511157 наблюдательницу ОПОРЫ не пустили на заседание участковой избирательной комиссии. Сначала ее не пускали в помещение, где проходило заседание участковой избирательной комиссии, объясняя это тем, что она отсутствует в этом списке. Наблюдательница предъявила удостоверение и объяснила, что она имеет право находиться на заседании участковой избирательной комиссии.

В Херсоне на избирательном участке №650634 пытались проголосовать вдвоем в одной кабинке для тайного голосования.

В Украине проходит сегодня второй тур выборов городских голов Луцка, Краматорска (Донецкая область), Украинки (Киевская область), Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского (Хмельницкая область). В нем смогут принять участие более 1 млн 582 тыс. избирателей. Также в 16 регионах пройдет повторное голосование на выборах депутатов местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. человек.

По информации Центральной избирательной комиссии, результаты сегодняшнего голосования установят не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.