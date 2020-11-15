В Киеве количество больных COVID-19 превысило 50 тысяч – Кличко

15.11.2020, 13:55, Новости дня

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 подтвердили у 921 человек, всего подтвержденных случаев заболевания по состоянию на 15 ноября в столице уже 50 620. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в Telegram 15 ноября.

От коронавирусной инфекции 14 ноября скончались 15 человек, а выздоровели 57. Больше всего заболевших обнаружили в Дарницком (124), Оболонском (121) и в Деснянском районах (120 случаев).

По информации мэра Киева, за прошедшие сутки COVID-19 заболели 525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 343 мужчины от 18 до 93 лет, 25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от 3 до 17 лет.

В больницах столицы находятся 44 пациентов. Остальные – на самоизоляции дома, под контролем врачей. Среди медиков 42 заболевших.

Всего подтвержденных случаев COVID-19 по состоянию на 15 ноября в Киеве уже 50 620. За весь период пандемии в Киеве умерли 965 человек, а выздоровели 18 759 жителей Киева.

В столице Украины 12 ноября выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за день – 1083 человека. Впервые в Киеве подтвердили более 1 тыс. заболевших COVID-19 за сутки 5 ноября.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 681 случай коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии от COVID-19 умерли 9603 человек, а выздоровело 241 444.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.