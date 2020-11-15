В Швейцарии оценили эффективность российской вакцины от коронавируса

15.11.2020, 13:48, Новости дня

Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse выяснил, что использование двух векторов аденовируса человека при разработке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» позволяет преодолеть возможные проблемы, которые могут быть связанными с наличием иммунитета к этим векторам, что повышает эффективность вакцины.

«Мы были воодушевлены откровенной дискуссией относительно использованных вирусных технологий человека, и, по нашем мнению, 92% эффективности вакцины является позитивным фактором относительно прогнозов о вакцине AstraZeneca, данные о которой ожидаются, возможно, в начале декабря. Тем не менее мы должны подчеркнуть, что AstraZeneca использует аденовирусный вектор шимпанзе, в то время как «Спутник» использует два различных вида аденовирусных векторов человека», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Credit Suisse.

В компании отметили, что подход Центра имени Гамалеи к разработке вакцины «Спутник V» схож с методами, используемыми компаниями J&J и CanSino для разработки своих вакцин, которые применяют аденовирусные векторы.

«Главное отличие «Спутника» заключается в том, что используются два разных аденовирусных вектора для первой (rAd5) и второй (rAd26) дозы вакцины. По всей видимости, это позволяет преодолеть проблемы, связанные с возможным наличием уже существующего иммунитета к этим векторам человека», – рассказали аналитики швейцарской компании.

«Спутник V» является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. РФ направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины», добавили они.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины. В гражданский оборот российская вакцина против коронавируса «Спутник V», как ожидается, поступит 1 января 2021 года.