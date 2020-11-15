Мнение: Забирая своих мертвецов

15.11.2020, 13:20, Разное

Помимо вывозимых пожитков, армяне уезжающие из Карабаха не только сжигают свои дома, забивают скот и домашних животных, но и выкапывают и забирают с собой своих мертвецов.

Вечером 13 ноября один за одним нагруженные скарбом грузовики выезжают из опустевшего города Кельбаджара. Полицейские из соседнего Мартакерта помогают кельбаджарским коллегам выносить имущество из здания местной полиции, банковские служащие «Арцах-Банка» сжигают архивные документы клиентов, военные помогают с переездом местной администрации. Местные армяне не хотят оставлять после себя даже могил близких.

«Мы забираем все, раскапываем наши кладбища и забираем с собой могилы наших предков. Чтобы не повторилась история, они [азербайджанцы] не занимались вандализмом на наших кладбищах, не разрушали могилы», — говорит местный житель Левон, он, как и многие другие его земляки, с началом войны отправился на фронт добровольцем. Когда 11 ноября стало известно о подписании соглашения и сдаче Азербайджану Кельбаджара, Левон вернулся в родное село, что раскопать могилу похороненного еще несколько лет назад сына. «У меня в машине лежит гроб моего сына. Я его перезахороню в Ереване. Он умер несколько лет назад, еще до войны. Я не могу его оставить здесь. Сегодня вечером мы переезжаем, и завтра в Ереване устроим новые похороны», — показывает багажник своего автомобиля Левон.

https://clck.ru/RvhiV – полностью по ссылке

Судьба домашних животных https://twitter.com/krotrus/status/1327756407358316544 (18+)

В принципе, про то, что будет происходить нечто подобное, в случае проигрыша армян, писал еще в начале войны.