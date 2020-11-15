 

Дмитрия Хрусталева вывели из комы

15.11.2020, 13:08, Новости дня

Телеведущего и актера Дмитрия Хрусталева вывели из искусственной комы, в которую врачи ввели его накануне, сообщила менеджер артиста Анна Трегуб.

«Состояние стабильное, опасность миновала», – передает ее слова «Пятый канал». По данным СМИ, коронавирусной инфекции у ведущего «Вечернего Урганта» не обнаружено.

Накануне стало известно о госпитализации Хрусталева в реанимацию в городе Сестрорецк. У него было подозрение на коронавирус.



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