 

Около станции метро «Пушкинская» в Минске начались задержания

15.11.2020, 13:08, Новости дня

В Минске около станции метро «Пушкинская» начались задержания участников акций сторонников оппозиции в память о погибшем 12 ноября жителе столицы Романе Бондаренко.

Около станции метрополитена сосредоточено большое число силовиков и спецтехники. Правоохранители не пускают протестующих к «народному мемориалу», созданному на месте гибели в ночь на 11 августа во время акций протеста минчанина Александра Тарайковского, передает ТАСС.

По данным ТАСС, в районе станции метро «Пушкинская» слышны взрывы, похожие на светошумовые гранаты.

В воскресенье в Минске перед началом акции сторонников оппозиции начались проблемы с доступом в интернет. Сбои в работе наблюдаются у крупнейших операторов страны А1 и МТС.

В минувшие выходные в Белоруссии также походили несанкционированные акции сторонников оппозиции.  Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.

Напомним, Роман Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. По словам очевидцев, произошла потасовка, человек в маске отбросил Бондаренко, тот сильно ударился головой. После этого его задержали и увезли на микроавтобусе. В больницу из Центрального РУВД Минска он поступил с отеком мозга. СК Белоруссии начал проверку по факту смерти избитого жителя Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Генпрокуратуре республики взять под «серьезнейший контроль» дело о гибели Бондаренко.



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