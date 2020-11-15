Сиропы «Барлайн» – возможность удержать стабильные цены и нарастить клиентуру кофейни, кафе, ресторана
 

Сиропы «Барлайн» – возможность удержать стабильные цены и нарастить клиентуру кофейни, кафе, ресторана

15.11.2020, 18:33, Детали
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На современном рынке сложно найти продукцию, при производстве которой не использовались бы различные усилители вкуса и пищевые добавки. А ведь именно это является одним из важнейших параметров выбора товаров для очень большого количества людей.

Сиропы от компании «Барлайн Клаб», которые идеально подходят как для промышленного, так и бытового использования, вот уже более 20-ти лет производятся исключительно из натурального сырья и соответствуют самым высоким стандартам качества, ни в чем, не уступая иностранным производителям. А огромный ассортимент и адекватные цены продукции «Барлайн Клаб» позволяют кафе, ресторанам, кондитерским избежать увеличения стоимости напитков и десертов и не только сохранить клиентов в условиях ухудшающейся экономической ситуации, но и приобрести новых.

Почему «Барлайн»?

Компания «Барлайн Клаб» занимается производством сиропов с 2000 года. Ее продукция неоднократно удостаивалась наград и премий, а широкий ассортимент и наличие нескольких линеек позволяет подобрать оптимальные варианты для решения разных задач.

«Барлайн» это:

  • №1 производитель сиропов в России;
  • победитель слепых дегустаций;
  • золотой медалист международной выставки Prodexpo «Лучший продукт-2015»;
  • компания с собственным масштабным производством, расположенным в России, и сплоченной командой профессионалов.

Современное высокотехнологичное оборудование, натуральное сырье от лучших поставщиков обеспечивают высочайшее качество продукции компании «Барлайн Клаб», не уступающее импортным аналогам. А доступная цена, обеспечиваемая отсутствием таможенных пошлин, гибкая система скидок, удобная форма заказа и быстрая, своевременная доставка делают сотрудничество с компанией максимально выгодным как для физических, так и юридических лиц.

Продукция компании «Барлайн»

Компания выпускает более сотни сиропов с различными вкусами, которые находят широкое применение в кофейнях, кафе, ресторанах, кондитерских, барах и других объектах общественного питания. Они превосходно подходят для приготовления алкогольных и безалкогольных коктейлей, включая молочные, кофе, лимонадов, смузи, а также массы других напитков. А десерты и выпечка с сиропами «Барлайн Клаб» станут шедевром кондитерского искусства.

Специально для сторонников здорового образа жизни компания разработала отдельную фитнес линейку низкокалорийных сиропов, для производства которых в качестве подсластителя используется стевия. Это не только дает возможность лакомиться вкусными десертами и сладкими напитками без вреда для фигуры, но и делает это удовольствие доступным для людей с сахарным диабетом 2 типа. Кроме того, полезные свойства стевии позволяют улучшать показатели кровяного давления и работу ЖКТ, очищать организм от токсинов и насыщать организм важными минеральными веществами.

Также «Барлайн» занимается выпуском топпингов для приготовления напитков, кремов, а также идеально подходящих в качестве соуса к мороженому, блинчикам, десертам, фруктовым салатам. Кроме того, на сайте компании можно сразу же заказать качественный кофе различных сортов.

Также компания позаботилась о том, чтобы клиенты не тратили время и деньги на поиски и заказ важных для правильного ведения бизнеса аксессуаров, и включила все, что требуется для обслуживания оборудования кофеен и повышения качества сервиса в свой каталог товаров. Поэтому одновременно с заказом нужного количества выбранных сиропов, в «Барлайн Клаб» можно приобрести как держатели для стаканов, капхолдеры, стаканы, сахар в стиках, крышки, так и средства для профессионального очищения кофемашин, молочных систем, а также помпы-дозаторы для сиропов и многое другое.

Используйте продукцию компании «Барлайн» в технологических картах напитков и блюд вашего заведения или радуйте домашних вкусными десертами, и результат вас однозначно приятно удивит!



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