Крупная утечка раскрыла характеристики всех смартфонов Samsung Galaxy S21

15.11.2020, 12:53, Разное

Следующее поколение смартфонов от Samsung будет анонсировано только в январе 2021 года. Однако уже сейчас в Сети появились характеристики всех аппаратов линейки Galaxy S21.

Как сообщают СМИ, специализирующиеся на технотематике, презентация новой S-серии намечена южнокорейской компанией на 14 января следующего года. Блогеры сайта Android Police раскрыли некоторые главные особенности всех устройств, включенных в линейку. Так, согласно инсайдам, кроме базовой модели, в продажу поступят также расширенные модификации Galaxy S21+ и S21 Ultra. Работать смартфоны будут на одиннадцатой версии ОС Android, дополненной фирменной оболочкой One UI 3.1. Процессор гаджета может отличаться в зависимости от региона. В некоторых странах будут доступны модели на 875 модификации чипсета Snapdragon от Qualcomm. В других же в реализацию поступят “умные телефоны” на SoC Exynos 2100 от Samsung.

Все три модели оснастят модемами для работы в мобильных сетях пятого поколения. Также в них установят адаптеры для пользования последними версиями беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6. Что же до особенностей каждого из аппаратов, то основной Galaxy S21, получит 6,2-дюймовый экран, выполненный по технологии FHD+ LTPS. Его частота обновления изображения составит 120 Герц, как и в двух других версиях. Также девайс оборудуют тройным блоком камер, главный из которых имеет разрешение в 64 мегапикселя. Дополнят его два 12-мегапиксельных датчика, один из которых широкоугольный. В Galaxy S21+ габариты дисплея составят уже 6,7 дюйма. Экранная панель Galaxy S21 Ultra будет самой крупной в линейке, 6,8 дюйма, кроме того, здесь реализуют технологию WQHD+ LTPO.

Аккумулятор младшей модели получил вместительность 4 тысячи мАч, объем батареи аппарата с приставкой + достигает 4,8 мАч, а в наиболее оснащенном аппарате Ultra зарядный элемент равен 5 тысяч мАч. Также в нем есть квадрокамера с парой 10-мегапиксельных объективов с 3- и 10-кратным зумом, широкоугольный сенсор на 12 миллионов пикселей и главный 108- мегапиксельный датчик. Согласно официальным данным, старт продаж аппаратов намечен на 29 января.