 

Дмитрия Диброва поклонники с трудом узнали после сеансов омоложения

15.11.2020, 12:53, Разное

Российский телеведущий и журналист Дмитрий Дибров прошёл несколько сеансов омоложения. Поклонники с трудом узнали своего кумира, помолодевшего на 20-30 лет.
Ведущий популярного телевизионного шоу «Кто хочет быть миллионером?» Дмитрий Дибров похвастался своим преображением в личном Instagram-аккаунте. Знаменитость прошёл через несколько омолаживающих бьюти-процедур. Ранее он рассказывал, что запланировал комплекс специальных мероприятий. Вместе с тем речь не шла о каком-либо хирургическом вмешательстве в виде пластической операции, подтяжках или филлерах. Врачи предложили журналисту мезотерапевтические коктейли. Дмитрий Дибров написал во Всемирной сети, что его лицо стало подтянутым и ухоженным, причём уже на другой день после завершения специальных сеансов омоложения.

Журналисту и шоумену Дмитрию Диброву накануне исполнился 61 год. Своего супруга поздравила с днём рождения Полина Диброва, она написала в обращении к мужу, что его день рождения является особенным днём для всей семьи. Жена всегда находится с ним рядом и благодарит его за всё.



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