 

Регина Тодоренко рассказала о своем отношении к поцелуям мужа с Еленой Ильиных на льду

15.11.2020, 12:53, Разное

Регина Тодоренко дала интервью Ивану Урганту, рассказав, что вызывает у нее слёзы. Телеведущая рассказала, как относится к поцелуям мужа с Еленой Ильиных в “Ледниковом периоде”.
Звезда раскрыла подробности того, как ледовое шоу отражается на ее семье. Как известно, супруг ведущей Влад Топалов участвует в “Ледниковом периоде”, его партнёром по катку стала фигуристка Елена Ильиных. При этом певец целовался с олимпийской чемпионкой, потому многих поклонников Тодоренко интересовал вопрос ревности в ее семье.

После неудачного высказывания Тодоренко относительно насилия в семье она смогла вернуть как любовь поклонников, так и благосклонность медиа и продюсеров шоу-индустрии. Телеведущая заверяет, что не ревнует Топалова к партнёрше по ледовому шоу. При этом просмотр номеров мужа и Ильиных вызывает у нее слезы. Так украинская телеведущая реагирует на темпераментность пары и их зажигательные танцы на льду. Со слов Регины Тодоренко, во время выступления супруга она буквально видит молнии, летающие над ним и его партнёршей.

Стоит отметить, что Влад Топалов сразу же поставил возлюбленную в известность о том, какие элементы включают его номера в “Ледниковом периоде”. Сама Тодоренко также участвует в театрализованном шоу, потому поцелуи супруга с другой женщиной у телезвезды не вызвали никаких проблем. Как пишет “Слово и дело”, партнёром экс-ведущей “Орла и решки” стал Роман Костомаров.



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