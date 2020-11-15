 

РПЦ зарегистрирует цитаты из Библии в качестве товарных знаков

15.11.2020, 12:37, Разное

Юридический отдел Синода Московского патриархата Русской православной церкви объявил о планах зарегистрировать в качестве торговых знаков ряд цитат из Библии. В церкви утверждают, что таким образом хотят «оградить себя от недобросовестной конкуренции».

Заявка в Роспатент будет подана уже в ближайшее время, всего в ней планируется перечислить несколько сотен наименований, в том числе библейские пословицы, расхожие фразы и отдельные имена, такие как Иисус™, графические изображения, связанные с Библией, названия церковной атрибутики и принадлежностей.

Протоиерей Александр Каганович, отвечающий за процесс регистрации знаков, заявил, что в России у РПЦ нет конкурентов, которые могли бы претендовать на интеллектуальную собственность касаемо обозначенной символики и имён, поэтому заявка, очевидно, будет удовлетворена. Среди кодов деятельности, в которых регистрируются торговые марки – производство парфюмерии, одежды, сигарет, сувенирной продукции, алкоголя и не только. Так, в качестве эскизных примеров в черновике заявки приведен бренд сигарет «Архангел» (20 шт. с фильтром).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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