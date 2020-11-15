 

Защита экс-главы СНБ Армении решила оспорить его задержание по делу о покушении на премьера

15.11.2020, 12:08, Новости дня

Защита бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна, задержанного по подозрению в попытке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна, намерена оспорить это решение в суде, сообщил его адвокат Ерванд Варосян.

«Сегодня в 16.00 (15.00 мск) суд общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана рассмотрит вопрос о правомерности задержания Артура Ванецяна. До этого наши суды показали, что они не готовы нарушать закон и своей подписью, и печатью участвовать в позорной капитуляции нашей страны. Мы надеемся, что никакая сила не может заставить наши суды действовать против закона и совести», – передает заявление адвоката РИА «Новости».

Служба национальной безопасности Армении сообщила, что предотвратила попытку захвата власти в республике и убийства премьер-министра Никола Пашиняна.

Ванецяна задержали по подозрению в подготовке покушения на премьер-министра Пашиняна. Адвокат задержанного Лусине Саакян утверждает, что арест Ванецяна – это попытка действующей власти в Армении заставить «замолчать политических оппонентов».

Напомним, в четверг армянские спецслужбы сообщили, что лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, глава «Родины», экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и шесть других оппозиционных политиков были заключены под предварительный арест по обвинению в организации или участии в незаконном собрании.



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