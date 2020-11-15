 

Трамп призывает прекратить пересчет голосов в штате Джорджия

15.11.2020, 11:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить пересчет голосов в штате Джорджия. Об этом он написал в своем Twitter.

“Ручной пересчет голосов, который происходит в Джорджии, – это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть выборы”, – отметил он.

The hand recount taking place in Georgia is a waste of time. They are not showing the matching signatures. Call off the recount until they allow the MATCH. Don’t let the Radical Left Dems STEAL THE ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

В то же время Twitter уже обозначил сообщение Трампа как противоречивое утверждение.

4 ноября предвыборный штаб Трампа, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, потребовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Позднее суды в Джорджии и Мичигане отказали в удовлетворении иска штаба Трампа. Однако 6 ноября в Джорджии все же решили провести пересчет голосов из-за незначительного разрыва между кандидатами.

15 ноября BBC заявил, что в Джорджии победил демократ Джо Байден, получив еще 16 голосов членов коллегии выборщиков (всего – 306), что гарантирует ему отрыв от Трампа на 74 голоса.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков. 

Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Коронавирусом в мире заразились 14,7 млн человек

01.08 / Лукашенко заявил возможности сохранить «Белгазпромбанк» без Газпрома

27.07 / ДНР заявила о соблюдении украинскими силовиками мер по обеспечению перемирия в Донбассе

20.07 / Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

11.07 / МКС подготовили к встрече российского космического грузовика

19.10 / Эксперт назвала достоинства института общественного наблюдения

13.07 / Стартовал заключительный этап международного конкурса «Мой первый бизнес»

13.11 / Кандидат в президенты Молдовы Санду: Я уважаю территориальную целостность Украины

28.09 / Тысячи лондонцев вышли на протест против нового карантина

13.07 / На Донбассе ранения и боевые травмы получили шестеро украинских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска