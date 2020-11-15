Додон проголосовал за «взвешенную внешнюю политику» Молдавии

15.11.2020, 11:48, Новости дня

Президент Молдавии Игорь Додон проголосовал во втором туре выборов главы государства. По его словам, он отдал свой голос за взвешенную внешнюю политику республики.

«Я голосовал за сбалансированные внешнеполитические отношения. Я не хочу, чтобы Республика Молдова стала пешкой в геополитической игре. Я голосовал за независимость и государственность Республики Молдова. (…) Я голосовал за межэтнический мир, за качественные изменения к лучшему», – передает его слова ТАСС.

Додон также указал на высокую активность избирателей. «Я рад, что активность избирателей сегодня с утра выше, чем была в первом туре. Уверен, наши граждане сделают правильный выбор», – сказал президент. По его словам, он, как и оппозиция, выступает «за перемены, но перемены к лучшему». «Нам нужны качественные перемены, а не шок и кризисы», – отметил он.

Глава республики подчеркнул, что голосовал за межнациональный мир. «В нашей стране сотни разных национальностей, представители которых всегда жили в мире, и мы должны этот мир сохранить. Нельзя разделять людей на «своих» и «чужих», на «наших» и «сепаратистов», все они наши граждане – те, кто приехал голосовать из Тирасполя, или голосует в Милане, Москве или Бухаресте. Я верю, что мы сохраним нашу страну для потомков», – добавил президент.

Ранее Кандидат в президенты Молдавии, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду заявила, что отдала свой голос за Молдавию, которой все будут гордиться.

В воскресенье в Молдавии открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов. Напомним, 1 ноября в Молдавии состоялся первый тур президентских выборов. Победила лидер проевропейской «Партии действия и солидарности», Майя Санду (36,16% голосов). Второе место действующий глава государства Игорь Додон (32,61%).

Газета ВЗГЛЯД писала, что для победы Додону нужны голоса из России.