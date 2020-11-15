Рестораны на Арбате и в «Москва-Сити» проверили на соблюдение запрета работы ночью

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15.11.2020, 11:48, Новости дня

Московские рестораны на Арбате и в комплексе «Москва-сити» проверили на соблюдение запрета работы с 23.00 до 6.00, сообщил опрештаб по борьбе с коронавирусом.

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) проверило рестораны Bamboo bar, Sixty, Birds, Ruski и караоке City voice.

«Более 30 заведений на Арбате и в «Москва-Сити» проверили на соблюдение запрета работы в ночное время. Выявлены единичные случаи нарушений», – говорится в сообщении столичного оперативного штаба в Telegram.

Посетителей ресторанов рассчитали, с сотрудниками провели разъяснительные беседы, после чего заведения прекратили работу.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года. Также Немерюк сообщил, что власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановки деятельности предусмотрен штраф.



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