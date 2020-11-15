За какие сновидения на Руси можно было получить суровое наказание

15.11.2020, 11:42, Разное

Многим знакомы кошмарные или просто странные сновидения, после которых долго не прийти в себя. Нашим предкам тоже снилось разное, только современный человек приходит в ужас от того, что ему приснилась поломка нового автомобиля, прилет инопланетян, потеря работы или проваленное собеседование. Когда такое случается, многие идут к психотерапевту и пытаются выяснить, почему подсознание выдает такое. А в древние времена пугали совсем другие вещи. Читайте, почему на Руси боялись увидеть во сне пчелу, что происходило, если человек оказывался голым и после каких видений надо было идти в церковь.

Не греши во сне

В старой Руси снам уделялось большое внимание. Считалось, что с их помощью можно толковать грехи. Потому, если человеку снилось что-то непозволительное или какой-то греховный поступок, то он должен был после пробуждения немедленно пойти в церковь для молитвы.

Критерии были строгими. Молить Бога о прощении следовало, если во сне человек гневался или печалился, поглощал слишком много еды, получал богатство нечестным путем. Гордыня, уныние, тщеславие, проявленные во сне, также были поводом для похода в храм. То есть приснившиеся грехи надо было замаливать, так как душа должна была быть чистой, готовой в любой момент предстать перед Богом и получить разрешение на попадание в Царствие Небесное. А человек должен был быть чистым и в реальности, и во сне. Никаких грехов и даже мыслей о них.

Пчелы, тараканы да букашки: снились они к добру или к беде?

Узнать о надвигающейся беде могли приснившиеся насекомые. Особое место отводилось пчелам. Эти трудолюбивые жужжащие существа снились не к добру, а если одна из них кусала, то стоило ждать ужасного пожара. Паук на окне и его паутина означали плохие события и большие несчастья.

Противный черный таракан требовал немедленного похода в церковь, так как считался воплощением домового и душ покойных родственников. Домового можно было попытаться подкупить разными подарками, например, оставить блюдце с молоком. А вот за родственников лучше было помолиться. Усатые тараканы, ползая по закоулкам снов, предвещали пожары. Ведь в реальной жизни эти насекомые покидали дом при какой-либо угрозе, это проявление «биологической интуиции».

Доставалось даже красивым бабочкам. Если одна из них залетала в сон, и что самое плохое, кружилась над огнем, нужно было помолиться и попросить прощения у покойных родственников. Бабочки, по мнению древних славян, могли предвещать смерть. В некоторых регионах крестьяне крестились, увидев это маленькое крылатое существо, неважно, во сне это происходило или же в реальной жизни. Так же сильно пугала их обычная домовая моль.

Реальные наказания за непристойные сны

Проявления сексуальности в старой Руси считались делом нечистым и греховным. К так называемому блуду, рукоблудию и другим порицаемым способам удовлетворения сексуального желания причислялись также и эротические сновидения. Их называли дьявольским наваждением, как и такое физическое явление, как поллюция во сне. За такое «преступление» церковью могли быть наложены следующие наказания: пост, епитимья, молитвы с заранее определенным количеством поклонов. Проступок мог иметь разную тяжесть, если признавалось, что человек нарушил все границы, то ему грозило длительное наказание в виде многодневного поста и строгой епитимьи.

Одним из самых распространенных грехов считалась мастурбация. Такие действия, даже если они совершались во время сна, относились к категории призыва Дьявола. Человек, который сделал это, на три года отлучался от исповеди, а чтобы греховный сон был искуплен, полагалось совершать ежедневные молитвы с 24 земными поклонами.

Ужасные трансформации с телом и что они предсказывали

Некоторые приметы, связанные со сном, дошли и до наших дней. Например, всегда неприятно увидеть во сне человека, у которого ужасно изменились черты лица или пропорции тела. В древности сны со странными трансформациями, когда сильно меняется рост человека, жутко искажается лицо, растет длинный нос или появляется еще один глаз, на руках, ногах и теле отрастает густая шерсть и другие трактовались как опасность тяжелой, смертельной болезни. Надо было молиться, и тогда, возможно, напасть могла отступить.

В церковь следовало идти и тогда, когда во сне приходилось кому-то что-то отдавать, то ест сновидение говорило об утрате и потере. Причем они могли быть не только материальными, но и духовные. Цвет одежды тоже играл свою роль. Например, мужчине снилась жена в белой или черной одежде – плохо. Черный это траур, похороны, а из ткани белого цвета обычно шили саваны. Чтобы смертей и несчастий не произошло, надо было просить у Бога милости и молиться, молиться, молиться. Это же следовало делать и в том случае, если спящему снилось, что он голый. Иначе в реальности можно было ожидать неприятных известий, несчастий, позора.

Сны об исчезновении близких людей

Когда снится, что близкий человек исчез или ушел, это очень неприятно и страшно. Если такое происходит, то в душу закрадывается тревога — вдруг что-то произойдет, случится на самом деле, а не в ужасных сновидениях. Этого боялись и в древности, ведь любовь существовала всегда. Просыпаясь в панике, человек начинал анализировать недобрый сон, который, как говорили, пророчил скорую смерть любимому или любимой. Тот, кто снился, мог бесследно пропадать в яме, скрываться за высокой и темной горой, уходить в густой страшный лес. В любом случае нужно было помолиться за него, от души попросить у Бога прощения за все прегрешения, а потом обратиться к Богородице с просьбой о заступничестве. Это могло защитить того, над кем нависла угроза.