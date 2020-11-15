 

Мнение: Об огромной потере Владимира Путина

15.11.2020, 11:15, Разное

Слухов и мнений по этому поводу ходило множество. Самых разных, от экспертных до авторитетных. Но всё же имеет смысл прислушаться к человеку, у которого есть все возможности получать информацию из первых рук. И вот как бы к нему ни относиться, а в качестве источника ему нет равных.

Так вот, согласно ему, нынешний российский президент Владимир #Путин понёс потерю действительно ужасную. И, наверное, невосполнимую.

Ну и мы все вместе с ним, естественно. Ибо так уж связаны судьбы.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс – человек, безусловно, 100% информированный. И он весьма интересно ответил на главный вопрос российской экономики. Нефтяная «лошадь», на которой едет #Россия, по мнению главного источника всеобщей ненависти ещё с 1990-х, ещё не сдохла, но сдохнет быстрее, чем принято считать. Российская экономика сохраняет «титаническую зависимость» от нефти и газа, заявил он на международном корпоративном форуме «Горизонты».

Добыча и вывоз за рубеж углеводородов обеспечивают 20% российского ВВП, 40% федерального бюджета и 60% экспортных доходов в иностранной валюте, за счёт которых страна ещё с советских времен импортирует технологии, оборудование и потребительские товары. Именно за её счёт сохраняется стабильность, которую сторонники ставят в заслугу Владимиру Путину.

Теперь всё меняется. Нефтегазовая труба связывает Россию с потреблением западного мира, но её дни сочтены, считает Анатолий Чубайс. «Сегодня в энергетике говорят о термине под названием «глобальный энергопереход», который произойдёт в следующие 20-30 лет. Суть его очень проста. Это последовательный отказ от углеводородов в энергетике», – заявил он. И тому есть немало подтверждений, начиная от статистики потребления нефти и газа и заканчивая единством долгосрочных прогнозов.

Но даже если кажется, что 20-30 лет – это ещё далеко, то ближние перспективы ничуть не лучше. По всем оценкам, цены на нефть упёрлись в долгосрочный потолок 50-55 долл. за баррель. И этого катастрофически мало, чтобы российский бюджет чувствовал себя спокойно. Пример нынешнего года, когда средние цены на #нефть всё же выше цены отсечения для бюджета, 42 долл. за баррель, но при этом казна вынужденно осуществляет рекордные заимствования на внутреннем и внешнем рынке, говорит сам за себя.

В общем, Владимир Путин понёс действительно огромную утрату: ключевая опора его стабильности сдохла.

И как он теперь будет выкручиваться?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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