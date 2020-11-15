Автобус с рабочими подорвался на мине в сирийском Алеппо

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15.11.2020, 11:08, Новости дня

Перевозивший рабочих автобус в субботу подорвался на мине в поселке Миньян к западу от Алеппо, сообщил сирийский правительственный телеканал Surya TV.

По слова источников телеканала в полиции, в результате взрыва погиб по меньшей мере один сириец, еще несколько получили ранения. Все пострадавшие работали на местной лесопильне и после взрыва были доставлены в близлежащую больницу, передает ТАСС.

Как сказал телеканал, взрывное устройство было установлено террористами. Согласно его сведениям, боевики экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и других бандформирований перед тем, как покинуть данную местность, заминировали дороги, земельные участки, сады и постройки.

Напомним, 12 ноября на пути следования колонны российской военной полиции в провинции Дераа сработало взрывное устройство. Среди российских военных никто не пострадал, бронеавтомобиль «Тигр» получил незначительные повреждения, оставшись на ходу.

Кроме того, в июле боевики подорвали самодельное взрывное устройство на пути следования российского патруля во время совместного с Турцией патрулирования в южной части Идлибской зоны деэскалации, в результате трое российских военнослужащих получили легкие ранения. В августе генерал-майор ВС РФ погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор.



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