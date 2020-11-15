 

Из Эфиопии нанесены ракетные удары по Эритрее

15.11.2020, 11:08, Новости дня

Подразделения поставленного федеральным правительством Эфиопии вне закона Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) нанесли ракетные удары по Эритрее, передает Reuters со ссылкой на дипломатические круги.

Уточняется, что несколько ракет разорвалось в столице Эритреи городе Асмэра и на территории аэропорта, передает ТАСС.

В соцсетях пользователи делятся снимками Асмэры, на которых видны высокие языки пламени на фоне темного неба. Местные жители сообщают о трех взрывах. Также сообщается о ракетном обстреле НФОТ эритрейского порта Массауа на Красном море.

Отмечается, что ракетные удары были нанесены через несколько часов после того, как член исполнительного комитета НФОТ Гетачев Реда пригрозил Эритрее военной акцией за, помощь, которую страна, по его словам, оказывает эфиопским силам на территории Тыграя.

Председатель НФОТ и исполнявший до 7 ноября обязанности президента Тыграя Дебрецион Геберемайкл 10 ноября Эритрею в предоставлении ею своей территории для прохода регулярных частей Эфиопии, которые затем атакуют позиции НФОТ. Правительство Эритреи отвергло обвинения.



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