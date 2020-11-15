Мнение: Социальная несправедливость

15.11.2020, 10:55, Разное

Профессор Преображенский разработал уникальную методику лечения от облысения. Что-то там с обезьяньими семенниками и электротоком: я не врач, не разбираюсь в этом вопросе. Пациентов профессор принимает на квартире, как самозанятый, с каждого берёт по 50 тысяч рублей за полное восстановление волос на голове. В месяц после уплаты налогов выходит примерно два с половиной миллиона рублей: как раз хватает на тот уровень жизни, к которому профессор привык.

Полиграф Шариков — простой трудяга, к учёбе не имеет ни тяги, ни способностей. Он ловит по подвалам кошек и делает из них парики. Парики получаются дрянными, но всё же Полиграф Полиграфыч умудряется продавать их на базаре по тысяче рублей. В месяц выходит 25 тысяч рублей, платить налоги с которых гражданин Шариков считает излишним.

Для клиента, пожалуй, обратиться к профессору будет даже выгоднее: парики-то облезают, их надо менять каждый сезон, а профессор лечит раз и навсегда. Но, с другой стороны, чем выкладывать на стол сразу 50 тысяч, всё же проще съездить на рынок к Шарикову, отдав ему всего лишь тысчонку.

С точки же зрения самих работников индустрии красоты получается сущая несуразица. Шариков работает столько же, сколько и Преображенский, причём в куда как менее комфортных условиях, а зарабатывает в 100 (сто!) раз меньше. При этом никакой заслуги профессора тут, по совести, нет. Ему просто повезло родиться смышлёным ребёнком, причём у родителей, которые с детства скармливали ему умные книжки. Шариков, напротив, соображает туго, а детство и юность у него были, прямо скажем, собачьими. Достаточно сказать, что читать он научился уже будучи взрослым.

Как полагаете, коллеги, справедливо ли будет щипануть профессора, урезав ему зарплату до вполне достойных 250 тысяч рублей? Профессор всё равно будет получать в 10 раз больше Шарикова, а излишек денег государство сможет направить, например, на поддержку малоимущих.

Если полагаете, что несправедливо, так как профессор никого не эксплуатирует, то вот вам третий персонаж, товарищ Швондер. Видя страдания Шарикова, Швондер организует для него кошачью ферму. Теперь Шариков уже не ловит кошек по подвалам, а душит их прямо в вольерах. Контора делает 100 тысяч рублей в месяц чистыми: это уже после вычета налогов и стоимости кормов. 50 тысяч рублей Швондер платит Шарикову, который счастлив зарабатывать вдвое больше, а оставшиеся 50 тысяч кладёт себе в карман.

Как полагаете, является ли Швондер эксплуататором? Если да, то как объяснить Шарикову, что вдвое большая зарплата и хорошие условия труда — это плохо?