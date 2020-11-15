Санду проголосовала на выборах президента Молдавии

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15.11.2020, 10:48, Новости дня

Кандидат в президенты Молдавии, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду заявила, что отдала свой голос за Молдавию, которой все будут гордиться.

«Я проголосовала за Молдову, которой мы все будем гордиться. Я проголосовала за Молдову, в которой все люди будут смотреть с уверенностью в завтрашний день и будут жить счастливо рядом со своими семьями», – передает ее слова РИА «Новости».

Санду подчеркнула, что граждане Молдавии сегодня решают, какой будет страна в течение следующих четырех лет.

«Хочу обратиться к чиновникам – не надо участвовать в схемах по фальсификации выборов. Мы все заслужили честные выборы. Никто не имеет права заставлять вас в этом участвовать и заставлять рисковать карьерой», – добавила она.

Кандидат уточнила, что думала о хорошем будущем Молдавии, «которое начнется уже сегодня».

В воскресенье в Молдавии открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов. Напомним, 1 ноября в Молдавии состоялся первый тур президентских выборов. Победила лидер проевропейской «Партии действия и солидарности», Майя Санду (36,16% голосов). Второе место действующий глава государства Игорь Додон (32,61%).

Газета ВЗГЛЯД писала, что для победы Додону нужны голоса из России.



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