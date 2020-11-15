В РФ выявлено 22,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

15.11.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 22 тыс. 572 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране за все время достигло 1 млн 925 тыс. 825, сообщил опрештаб по борьбе с инфекцией.

«За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 14456 человек. (…) За сутки подтверждено 352 летальных случая с коронавирусом», – говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

За весь период от коронавируса умерло 33 тыс. 186 человек, выписано в связи с выздоровлением – 1 млн 439 тыс. 985.

Накануне в РФ выявили 22 тыс. 702 случая коронавируса, таким образом за сутки число зафиксированных случаев сократилось на 103.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.