 

Почему не погиб Хрусталёв? – Личное мнение

15.11.2020, 10:45, Разное

Ужасная новость потрясла вчера российскую тусовку голубого экрана. Ведущий бабского Камеди и соведущий Урганта, которому пишет мерзкие шутки радужный паяц Гудков, Дмитрий Хрусталёв завалился в кому.

Комик оказался сначала в коронавирусной больнице в Сестрорецке, а потом — в коме.


Пил из бутылочки, Хрусталёв?! Фото: Соцсети

Хрусталёва накачали лекарствами, чтобы спасти его. Вся полусветская Москва принялась гадать: коронавирус или интоксикация?

Что же случилось на самом деле?

Позже выяснилось, что из комы Хрусталёва вывели. Дали ему снотворное, Дмитрий спокойно заснул.

Оказывается, комик ехал на дачу в Репино. В такси ему стало плохо. Водитель оперативно среагировал и завёз Хрусталёва в больницу.

Ситуация до боли знакомая. Что-то она мне явно напомнила. Только вместо самолёта — такси. Вместо пилотов, посадивших рейс из Томска в Омске — заказ в Репино, окончившийся в Сестрорецке.

Искусственная кома, интоксикация, врачи-молодцы. Единственное отличие — Хрусталёва не эвакуировали в Шарите.

Отчего произошло отравление? Об этом нужно спросить Хрусталёва — кто ж их, продвинутых телевизионщиков, разберёт? Всё самое модное сначала пробуют именно они. Впрочем, с Дмитрием могла сыграть злую шутку и палёная водка села Кафтанчиково под секретным названием Новичок.

Хрусталёву, конечно, выздоровления. Хотя, похрен. Если бы не знакомая по Алёшке Навальному ситуация, на этот случай и внимания обращать бы не стоило.

Почему не погиб Хрусталёв? А почему не помер Навальный?

А у вас была хоть раз интоксикация? Тоже не померли?

Источник: Лена Миро



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