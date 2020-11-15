Американские СМИ назвали российский Т-90 “экспортным хитом”

15.11.2020, 10:17, Разное

Журналисты американского издания National Interest дали оценку российскому танку Т-90. По их мнению, это лучшая в своем классе бронемашина и настоящий “экспортный хит”.

Авторы публикации отмечают, что у танка, произведенного российскими военными инженерами, отличные характеристики. Последние три десятилетия он не теряет востребованности на экспортном рынке. В статье акцентируется внимание на технической оснащенности российской машины. В Т-90 совмещены наиболее передовые характеристики танков позднего периода Советского Союза.

National Interest охарактеризовало Т-90 как “гибрид” Т-72 с экономичным и надёжным корпусом и передового функционала Т-80. Серийное производство этой модели начато в 1992 году, после долгих лет разработки и успешных тестовых испытаний. В бронемашине применена особая система защиты с тремя уровнями, а также универсальный комплекс вооружений. Прочность, практичность и при этом доступность подобной модели танка сделало бронемашину экспортным хитом.

Почти десять лет подряд, с 2001 по 2010 год, Т-90 лидировал в рейтинг самых продаваемых в мире новых основных танков. Особенно популярен он в развивающихся странах. На сегодняшний день это техническое средство состоит на вооружении в более десятка государств мира. Этот факт, как пишет “Политэксперт”, демонстрирует правильность выбранного российским производителем пути с совмещением практичных критериев и рентабельности.