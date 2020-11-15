 

При столкновении поезда с иномаркой в Приамурье погиб человек

15.11.2020, 10:08, Новости дня

Иномарка столкнулась с пассажирским поездом в Белогорском районе Амурской области, по предварительной информации погиб один человек, еще трое с травмами госпитализированы, сообщила представитель отделения пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Амурской области Мария Забыкина.

«Водитель легкового автомобиля Toyota Sprinter допустил столкновение с проходящим пассажирским поездом в Белогорском районе Амурской области. По предварительной информации, погибла девушка-пассажир автомобиля, три человека с травмами доставлены в лечебное учреждение», – приводит слова Забыкиной РИА «Новости».

Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) уточняет, что инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде станции Возжаевка, где не предусмотрено присутствие дежурного.

«Водитель автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, при запрещающем сигнале светофора выехал на путь перед приближающимся пассажирским поездом номер 325 Хабаровск – Нерюнгри. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным и столкновения избежать не удалось», – говорится в сообщении.

По данным ЗабЖД, погиб пассажир автомобиля, травмирован водитель автомобиля. Уточняется, что звуковая и световая сигнализации на переезде на момент ДТП работали исправно. «В результате происшествия локомотив серьезных повреждений не получил, после осмотра поезд отправился по маршруту следования. Задержка в пути из-за происшествия составила 20 минут. Путевая инфраструктура не повреждена», – уточняет ЗабЖД.

Напомним, в середине марта два человека погибли при столкновении пассажирского поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде во Владимирской области. Кроме того, в сентябре 2019 года при столкновении поезда с грузовиком в Японии пострадали 30 человек. Еще один похожий случай произошел в июне 2019 года в Адыгее, когда пассажирский поезд столкнулся с КамАЗом.



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