В Молдавии стартовал второй тур президентских выборов

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15.11.2020, 10:08, Новости дня

В воскресенье в Молдавии открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов.

Голосование началось в 7.00 (8.00 мск), в стране открылись 2004 избирательных участка, еще 139 участков будут работать в 26 других странах. В России, открыто 17 участков пунктов для голосования: в Москве, Мытищах и Одинцове, Санкт-Петербурге, Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сочи, Сургуте и Туле, передает ТАСС.

Наблюдателями во втором туре выборов стали более 2,6 тыс. представителей СНГ, ОБСЕ, ЕС, а также России, США и других государств. К обеспечению порядка привлечены свыше 6 тысяч сотрудников полиции, которым предписано находиться за пределами участков.

В Молдавии голосование завершится в 21.00 (22.00 мск), предварительные итоги будут объявлены через час после закрытия участков.

Напомним, 1 ноября в Молдавии состоялся первый тур президентских выборов. Победила лидер проевропейской «Партии действия и солидарности», Майя Санду (36,16% голосов). Второе место действующий глава государства Игорь Додон (32,61%).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что исход выборов в Молдавии зависит от гражданина РФ Ренато Усатого.



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