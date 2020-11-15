Беспилотник заснял НЛО вылетающий из леса

15.11.2020, 10:08, Разное

Жительница штата Миссури (США) использовала беспилотный летательный аппарат DJI Mavic Air 2 для записи леса, и в этот момент его камера зафиксировала нечто необычное. Неопознанный объект белого цвета внезапно появился из-за деревьев и молниеносно скрылся из виду.

На записи видно, что объект имел белый цвет и он не похож ни на одно известно живое существо.

Известный уфолог Скотт Уоринг считает, что столь невероятная скорость объекта слишком велика для птицы, насекомого или другого животного. По манере взлета он больше напоминал инопланетный корабль, пытавшийся поскорее скрыться от посторонних глаз. Уфолог назвал большой удачей, что беспилотник смог запечатлеть взлет НЛО.