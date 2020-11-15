Археологи нашли церковь, где Иисус Христос исцелил женщину

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15.11.2020, 10:06, Разное

Исследователи обнаружили под дорогой в древнеримском городе затерянную церковь, где, как считалось, Иисус исцелил истекающую кровью женщину.

Как пишет The Daily Mail, археологи Хайфского университета считают, что церковь существовала в городе Баниас, который при жизни Иисуса переименовали в Кесарию Филипповую.

Специалисты во время раскопок нашли скрытое здание церкви. Профессор Ади Эрлих полагает, что это место могло быть связано с библейским чудом.

– Есть еще одна церковь, раскопанная около 30 лет назад по другую сторону источников, но наша маленькая церковь – это скорее памятник, чем практическая базилика для богослужений, – пояснил исследователь.

О чудесном исцелении женщины Иисусом рассказывается в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Там описано, что она истекала кровью в течение 12 лет. Несмотря на присмотр врачей, ей становилось хуже, тогда она решила обратиться к Иисусу. Женщина прикоснулась к его плащу, когда он шел через толпу, после чего сразу исцелилась.



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