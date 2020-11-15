Как призрак брата воровал вещи

15.11.2020, 10:06, Разное

Мужчина, переживший семейную драму и так сильно поссорившийся с дочкой, что она отказывалась показывать ему его внучку, скончался и превратился в мстительного, но справедливого призрака.

Эта история рассказана автором сайта Reddit с ником "bubonicplagiarism". Два года назад скончался ее двоюродный брат Ллойд и потом начали происходить странные явления.

"При жизни у моего двоюродного брата Ллойда были плохие отношения со своей дочерью. Дело в том, что он развелся с ее родной матерью, потому что влюбился в новую женщину и она стала ее мачехой.

Дочь до конца его жизни так и не простила его за это, хотя он все последние годы пытался встретиться с ней, извиниться и помириться. Он также пытался увидеть ее дочь, свою единственную внучку. Он слишком поздно понял, что семья – это все в его жизни, и ему так и не удалось увидеться с дочерью и внучкой.

Из-за этого Ллойд всегда приезжал на праздники ко мне и проводил время с моей семьей. Мы любили его и пытались дать ему ту семейную связь, в которой он так отчаянно нуждался.

Итак, два года назад Ллойд скончался, а год назад я сильно поссорилась со своей мамой и даже заблокировала ее номер телефона в своем списке контактов. И через два месяца после этого в моем доме странным образом начали пропадать вещи.

Сначала это были мелочи, раз в неделю или две. Одна из моих любимых кистей для макияжа, мой хороший крем для рук, моя любимая помада, моя расческа, духи и, что хуже всего, мое обручальное кольцо. Всегда только маленькие, очень личные вещи и только мои вещи. И все они были предметами, имеющими в доме свое определенное место, которые я больше никуда не кладу.

Со временем пропавших предметов становилось все больше и больше, и это происходило все чаще и чаще. Дошло до того, что я клала какую-то вещь на стол и когда через пару минут снова тянулась за ней, ее там уже не было. Она исчезала.

Это происходило ежедневно и это сводило меня с ума. Одновременно мой дом стал очень активным в плане аномальных явлений. По ночам стали слышны звуки шагов, а потом и днем, двери открывались и закрывались сами по себе, телевизор включался посреди ночи, гитары бренчали, был слышен странный шепот, включался свет и прочь.

Я неоднократно просила неведомые силы вернуть мои вещи, но безуспешно.

Потом пропали две из моих папок с документами на собак. Эти папки содержали очень важные вещи – родословные, справки о вакцинации, титулы чемпиона и прочее (я занимаюсь разведением собак и посещаю выставки). И прямо сейчас мне были позарез нужны эти две папки, так как одна собака должна была вот-вот ощениться, а другой требовалась ревакцинация и нужен был сертификат для ветеринара.

И вот тогда мне наконец "щелкнуло", что мои вещи таскает призрак Ллойда. Не знаю, почему я установила эту связь, но я это почувствовала. На тот момент я уже 11 месяцев не разговаривала со своей мамой и я знаю. что Ллойд был бы очень расстроен нашей ссорой.

Поэтому я разблокировала ее номер телефона, а потом сказала вслух "Ллойд, прекрати уже, я помирюсь с ней".

Через несколько дней я получила сообщение от мамы и ответила на него. Мы снова начали общаться и тут же мои вещи перестали пропадать. Ни одна вещь больше не пропала. Дом вернулся к своему нормальному уровню, аномальная активность исчезла.

Тогда я начала просить Ллойда вернуть мне пропавшие вещи, но ничего не вернулось.

Прошла неделя и у мамы был День Рождения. Я купила ей подарок и пошла к ней в гости. И когда я подошла к ее входной двери, я на что-то наступила. Это было мое пропавшее обручальное кольцо. "Ты ж моя маленькая прелесть! Спасибо, Ллойд!", – сказала я.

Вчера я уехала за город, чтобы сделать покупки к Рождеству и кроме подарков для друзей, я купила подарок и маме. И когда я вернулась домой, я нашла на обеденном столе две пропавшие папки с собачьими документами.

Итак, мой покойный двоюродный брат Ллойд использовал воровство как наказание, чтобы помирить меня с моей мамой. И этот поступок был полностью в его стиле, ведь он понимал, что семья – это главное в жизни".