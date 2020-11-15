 

Украинские позиции на Донбассе обстрелял снайпер – штаб ООС

15.11.2020, 9:55, Новости дня

За прошедшие сутки, 14 ноября, на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

“Так, в районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились вблизи Водяного, что на Приазовье. На этом участке одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня враждебным снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки”, – говорится в сообщении.

Украинские военные дали ответ боевикам, после чего режим тишины был восстановлен. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 15 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки Донецкой области. Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/708508193417528/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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